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15 сентября 2018, 12:30



С 2019 года на Енисее вновь начнутся круизные рейсы: средняя цена — 200 тысяч рублей

Возрождение круизного судоходства по Енисею планировалось еще в 2018 году, но теплоход «Близняк», ранее также работавший как грузо-пассажирское судно в Енисейском речном пароходстве, к намеченному сроку подготовить не успели. После вывода из эксплуатации по окончанию навигации 2011 года, судно было поставлено на отстой, а позже выставлено на продажу, но до 2016 года покупателей на него не было. Два года назад теплоход купила компания ООО «Промысловое хозяйство «Енисей», которое подготовило судно к навигации 2017 года, и запустила его на регулярную линию между Красноярском и Дудинкой, вместе с «Матросовым» и «Чкаловым». В 2017-2018 годах теплоход прошел модернизацию под туристическое судно: в результате переоборудования кают, ранее не оснащенных санузлами, пассажировместимость теплохода снизилась с изначальных 197 пассажиров до 56 человек. Всего на судне 26 кают, музыкальный и панорамный салоны, бар и ресторан. Всего с июля по август 2019 года запланировано 6 круизов, которые должны пройти по Енисею из Красноярска до Дудинки с заходами в Атаманово, Бахту, Ворогово, Енисейск, Игарку, Караул, Курейку, Туруханск и Ярцево. Из Дудинки запланированы двухдневные экскурсии в Норильск. Продолжительность рейсов вниз по течению, из Красноярска до Дудинки, составит 9 дней, а в обратном направлении — 10 дней.

Просмотров:98 Об этом сообщает круизное информагентство cruiseinform.ru. В навигацию 2019 года по Енисею могут быть вновь организованы речные круизы. После того, как в 2003 году единственное в регионе судно туристического круизного класса — теплоход «Антон Чехов», был продан в Европейскую часть России, по реке выполнялись лишь грузо-пассажирские рейсы на теплоходах «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» от компании «ПассажирРечТранс», курсировавшие с июня по октябрь между Красноярском и Дудинкой, с остановками во всех крупных населенных пунктах. Их преимуществом была регулярность и частота отправлений, а недостатком — нехватка билетов, а в стоимость был включен лишь проезд в каюте выбранной категории, не оборудованной даже санузлом и с питанием за свой счет, не говоря уже про отсутствие экскурсионной программы.Возрождение круизного судоходства по Енисею планировалось еще в 2018 году, но теплоход «Близняк», ранее также работавший как грузо-пассажирское судно в Енисейском речном пароходстве, к намеченному сроку подготовить не успели. После вывода из эксплуатации по окончанию навигации 2011 года, судно было поставлено на отстой, а позже выставлено на продажу, но до 2016 года покупателей на него не было.Два года назад теплоход купила компания ООО «Промысловое хозяйство «Енисей», которое подготовило судно к навигации 2017 года, и запустила его на регулярную линию между Красноярском и Дудинкой, вместе с «Матросовым» и «Чкаловым».В 2017-2018 годах теплоход прошел модернизацию под туристическое судно: в результате переоборудования кают, ранее не оснащенных санузлами, пассажировместимость теплохода снизилась с изначальных 197 пассажиров до 56 человек. Всего на судне 26 кают, музыкальный и панорамный салоны, бар и ресторан.Всего с июля по август 2019 года запланировано 6 круизов, которые должны пройти по Енисею из Красноярска до Дудинки с заходами в Атаманово, Бахту, Ворогово, Енисейск, Игарку, Караул, Курейку, Туруханск и Ярцево. Из Дудинки запланированы двухдневные экскурсии в Норильск. Продолжительность рейсов вниз по течению, из Красноярска до Дудинки, составит 9 дней, а в обратном направлении — 10 дней.