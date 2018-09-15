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15 сентября 2018, 12:36



Красноярская краевая филармония проведет в Норильске самый северный фестиваль



Просмотров:83 Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию сезона рассказали исполняющая обязанности министра культуры Красноярского края Елена Мироненко и генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный. "По многочисленным просьбам северян впервые за многие годы мы вывозим в Норильск на четыре дня Красноярский симфонический оркестр, - отметила Елена Мироненко. Он даст концерт вместе с московскими солистами, проведет мастер-классы".