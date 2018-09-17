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17 сентября 2018, 13:28



На газонах Норильска прибавилось зеленых кустарников. Очередной, скорее всего, последний в этом сезоне городской субботник прошел в минувшую субботу.

За каждой организацией был закреплен свой участок, куда заблаговременно завезли грунт и саженцы. Только на участке вдоль улицы Бегичева работники администрации высадили около сотни деревьев. Участок этот не из простых - на нем низкие поребрики, так что даже подсыпанный грунт может быть смыт талыми водами или дождем. Но ивушки, привезенные из тундры, почти стопроцентно укореняются и прекрасно чувствуют себя в городе, которому так не хватает растений. «Кустарники ивовых пород нам привезли из тундры, из-под Талнаха, - их выкопали с территории, которую Заполярный филиал собирается использовать под производство или строительство, - рассказала в интервью «Заполярной правде» заместитель начальника отдела экологии управления городского хозяйства Марина Алексеева. - На субботнике народ активно потрудился - убрали сухостой, на его месте посадили молодую поросль. Юные деревца прекрасно разместились, им не тесно рядом. Ивы отлично себя чувствуют в таком климате. Да и улица заметно преобразилась». Марина Алексеева заметила, что самая оптимальная высота пересаживаемых деревцев - до метра, крупные кусты приживаются хуже. По мнению заместителя главы Норильска по социальной политике Натальи Коростелевой, которая вместе со всеми сажала ивы, приведение города в порядок - забота всех неравнодушных жителей. «Субботник - это хорошая и добрая традиция, которой не один десяток лет. И главное, чему он нас учит, - более ответственное, бережное и уважительное отношение к месту нашего проживания», - отметила замглавы города. Дмитрий Карасев, председатель комиссии по городскому хозяйству норильского городского совета депутатов, не в первый раз приходит на субботник с сыном. Стоит приучать детей к хорошему и полезному с малых лет, считает чиновник. «Нужно сказать горожанам огромное спасибо за то, что они вышли на улицы, чтобы сделать наш город еще красивее, чище, лучше, комфортнее. Хотелось бы делать это по максимуму, но наши северные условия позволят озеленить лишь то, что возможно. Что ж, с радостью будем использовать эту возможность», - резюмировал Дмитрий Карасев.

Просмотров:209 Субботник проходил согласно совместному решению администрации города и Заполярного филиала «Норникеля». В уборке общественных территорий и посадке саженцев участвовали сотрудники администрации, представители депутатского корпуса, предприятий «Норникеля».За каждой организацией был закреплен свой участок, куда заблаговременно завезли грунт и саженцы. Только на участке вдоль улицы Бегичева работники администрации высадили около сотни деревьев.Участок этот не из простых - на нем низкие поребрики, так что даже подсыпанный грунт может быть смыт талыми водами или дождем. Но ивушки, привезенные из тундры, почти стопроцентно укореняются и прекрасно чувствуют себя в городе, которому так не хватает растений.Марина Алексеева заметила, что самая оптимальная высота пересаживаемых деревцев - до метра, крупные кусты приживаются хуже.По мнению заместителя главы Норильска по социальной политике Натальи Коростелевой, которая вместе со всеми сажала ивы, приведение города в порядок - забота всех неравнодушных жителей.Дмитрий Карасев, председатель комиссии по городскому хозяйству норильского городского совета депутатов, не в первый раз приходит на субботник с сыном. Стоит приучать детей к хорошему и полезному с малых лет, считает чиновник.