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17 сентября 2018, 13:28



«Норникель» принимает активное участие в XXIX Международном конгрессе по обогащению полезных ископаемых IMPC 2018.

Проведение в Москве мероприятия подобного масштаба предоставляет компаниям-участникам уникальную возможность для обмена опытом в области технологий обогащения, отметил первый вице-президент — операционный директор компании Сергей Дяченко. «Для нас каждая тонна добытой руды — это огромный труд людей на больших глубинах, поэтому из каждой тонны нам бы хотелось извлечь как можно больше полезных ископаемых. И в этом нам помогают производители оборудования, ученые, которые разрабатывают эти уникальные технологии. Мы очень рады, что конгресс проходит в России, так как это дает возможность нашим сотрудникам принять участие в выставке, пообщаться с ведущими учеными, с коллегами по отрасли, взять что-то на вооружение», — сказал Сергей Дяченко на пресс-конференции, анонсирующей IMPC 2018. «Норникель», в свою очередь, представит участникам конгресса информацию о технологиях обогащения, которые используются на четырех фабриках компании — Талнахской, Норильской, Кольской и Быстринской, сообщает пресс-служба «Норникеля». Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых (IMPC) проводится с 1952 года и является мировой площадкой для продвижения научно-технических знаний об обогащении полезных ископаемых. В России IMPC проходил в 1968 году в Санкт-Петербурге. В 2018 году Россия во второй раз стала площадкой для проведения конгресса. В рамках конгресса в ЦВК «Экспоцентр» проводится международная выставка «IMPC 2018-EXPO. Добыча и переработка минерального сырья».

Просмотров:183 Конгресс IMPC 2018 открылся сегодня в Москве в Центре международной торговли. Помимо ведущих российских металлургических компаний в конгрессе принимают участие представители из 20 стран.Проведение в Москве мероприятия подобного масштаба предоставляет компаниям-участникам уникальную возможность для обмена опытом в области технологий обогащения, отметил первый вице-президент — операционный директор компании Сергей Дяченко.«Для нас каждая тонна добытой руды — это огромный труд людей на больших глубинах, поэтому из каждой тонны нам бы хотелось извлечь как можно больше полезных ископаемых. И в этом нам помогают производители оборудования, ученые, которые разрабатывают эти уникальные технологии. Мы очень рады, что конгресс проходит в России, так как это дает возможность нашим сотрудникам принять участие в выставке, пообщаться с ведущими учеными, с коллегами по отрасли, взять что-то на вооружение», — сказал Сергей Дяченко на пресс-конференции, анонсирующей IMPC 2018.«Норникель», в свою очередь, представит участникам конгресса информацию о технологиях обогащения, которые используются на четырех фабриках компании — Талнахской, Норильской, Кольской и Быстринской, сообщает пресс-служба «Норникеля».Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых (IMPC) проводится с 1952 года и является мировой площадкой для продвижения научно-технических знаний об обогащении полезных ископаемых. В России IMPC проходил в 1968 году в Санкт-Петербурге. В 2018 году Россия во второй раз стала площадкой для проведения конгресса.В рамках конгресса в ЦВК «Экспоцентр» проводится международная выставка «IMPC 2018-EXPO. Добыча и переработка минерального сырья».