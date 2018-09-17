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17 сентября 2018, 13:38



В Норильске инспекторы ГИБДД презентовали школьникам социальный проект «Перекресток безОпасности!».

«В настоящий момент очень важной является задача воспитания у детей культуры поведения на улицах и дорогах города, тем самым формируя культуру поведения пешеходов, пассажиров и будущих водителей. Данный макет перекрестка позволит чаще и качественнее проводить уроки безопасности с младшими классами», - отметила директор гимназии Нина Шпетная. Учебное пособие появилось благодаря гранту от «Норникеля». Образовательным учреждениям предлагалось на выбор взять различные темы. Руководство гимназии № 11 решило использовать средства на приобретение мобильного перекрестка со светофором, дорожными знаками и другими необходимыми атрибутами для изучения правил дорожного движения с детьми младших классов. Первоклассники со своими родителями оценили данную инициативу гимназии и остались довольны, рассказали в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:173 Мероприятие прошло в гимназии № 11 и было приурочено к началу нового учебного года. Презентацию перекрестка проводили активисты из отряда ЮИД «Внимание: дети!». Старшеклассники показали, насколько важно знать и соблюдать правила дорожного движения.«В настоящий момент очень важной является задача воспитания у детей культуры поведения на улицах и дорогах города, тем самым формируя культуру поведения пешеходов, пассажиров и будущих водителей. Данный макет перекрестка позволит чаще и качественнее проводить уроки безопасности с младшими классами», - отметила директор гимназии Нина Шпетная.Учебное пособие появилось благодаря гранту от «Норникеля». Образовательным учреждениям предлагалось на выбор взять различные темы. Руководство гимназии № 11 решило использовать средства на приобретение мобильного перекрестка со светофором, дорожными знаками и другими необходимыми атрибутами для изучения правил дорожного движения с детьми младших классов.Первоклассники со своими родителями оценили данную инициативу гимназии и остались довольны, рассказали в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.