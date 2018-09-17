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17 сентября 2018, 14:36



Талантливые дети из Дудинки и поселка Носок сельского поселения Караул вернулись с Черноморского побережья.

Поездка организована Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Ассоциацией культуры для поддержки и развития талантливой молодежи для одаренных ребят из числа коренных народов арктических регионов России в рамках проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование», который направлен на сохранение и развитие родных языков коренных народов Севера, сообщили в пресс-службе администрации Таймырского муниципального района. В образовательный лагерь съехались 100 детей из восьми регионов России: Таймыра, Мурманской и Архангельской областей, республик Коми и Карелия, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов. Юные таймырцы познакомились с югом России, показали свои таланты, принимали участие в творческих конкурсах, спортивных состязаниях, различных мастер-классах, в их числе горловое пение, северные танцы, резьба по кости.

Просмотров:184 15 талантливых детей из числа коренных народов Таймыра, неоднократно занимавшие призовые места в конкурсах разных уровней, отдыхали в санатории «Черноморская зорька» в г. Анапе.Поездка организована Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Ассоциацией культуры для поддержки и развития талантливой молодежи для одаренных ребят из числа коренных народов арктических регионов России в рамках проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование», который направлен на сохранение и развитие родных языков коренных народов Севера, сообщили в пресс-службе администрации Таймырского муниципального района.В образовательный лагерь съехались 100 детей из восьми регионов России: Таймыра, Мурманской и Архангельской областей, республик Коми и Карелия, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов.Юные таймырцы познакомились с югом России, показали свои таланты, принимали участие в творческих конкурсах, спортивных состязаниях, различных мастер-классах, в их числе горловое пение, северные танцы, резьба по кости.