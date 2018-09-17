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17 сентября 2018, 15:17



Норильск будет сотрудничать с городами Финляндии, Канады и США. Наш город представили на Конференции Ассоциации мэров зимних городов мира.

Напомним, в июле 2018 года по инициативе Агентства развития Норильска, поддержанной администрацией города, наш город вступил в Ассоциацию мэров зимних городов мира, став самым северным городом этой международной организации. Участие норильской делегации в конференции было организовано Агентством развития Норильска. В состав делегации вошли: Максим Миронов, советник главы города Норильска, Константин Горбунов, первый заместитель директора АРН, и Алена Смирнова, заместитель директора АРН по направлению «Социокультурные проекты», сообщила пресс-служба АРН. В течение двух дней участники конференции обменивались опытом и лучшими практиками, обсуждали пути решения вопросов, связанных с привлечением инвестиций, развитием экономики, созданием благоприятных условий для местного бизнеса, повышением уровня комфорта и привлекательности зимних городов для жителей, цифровизации городского пространства. Большой блок вопросов был посвящен решению экологических проблем, энергетике и возобновляемым источникам энергии. По итогам презентации возможностей Норильска для международного сотрудничества участники конференции высоко оценили перспективы для дальнейшего взаимодействия с городом. Свое желание сотрудничать с Норильском по вопросам дизайнерских решений в Арктике выразил Эско Лотвонен, мэр города Рованиеми (Финляндия), по вопросам улучшения городской среды – Тим Картмелл, вице-мэр Эдмонтона (Канада), по вопросам разработки беспроводных технологий связи в зимних городах – Лара Фриттс, директор департамента экономического развития Солт-Лейк-Сити (США). Интересный опыт проведения социокультурных мероприятий представил Янгн Джунсиоб, мэр города Хвачеон (Южная Корея). Одно из мероприятий ассоциации планируется провести в Норильске осенью 2019 года. Вступление Норильска в ассоциацию обеспечивает возможность для ознакомления с лучшими практиками зимних городов и развития международных связей с целью решения приоритетных городских задач, а также позволит улучшить инвестиционный климат на территории.

Просмотров:183 Презентация Норильска, на которой было официально объявлено о его вступлении в Ассоциацию мэров зимних городов мира, прошла 13 сентября на Конференции Ассоциации в китайском городе Шэньян.Напомним, в июле 2018 года по инициативе Агентства развития Норильска, поддержанной администрацией города, наш город вступил в Ассоциацию мэров зимних городов мира, став самым северным городом этой международной организации.Участие норильской делегации в конференции было организовано Агентством развития Норильска. В состав делегации вошли: Максим Миронов, советник главы города Норильска, Константин Горбунов, первый заместитель директора АРН, и Алена Смирнова, заместитель директора АРН по направлению «Социокультурные проекты», сообщила пресс-служба АРН.В течение двух дней участники конференции обменивались опытом и лучшими практиками, обсуждали пути решения вопросов, связанных с привлечением инвестиций, развитием экономики, созданием благоприятных условий для местного бизнеса, повышением уровня комфорта и привлекательности зимних городов для жителей, цифровизации городского пространства. Большой блок вопросов был посвящен решению экологических проблем, энергетике и возобновляемым источникам энергии.По итогам презентации возможностей Норильска для международного сотрудничества участники конференции высоко оценили перспективы для дальнейшего взаимодействия с городом. Свое желание сотрудничать с Норильском по вопросам дизайнерских решений в Арктике выразил Эско Лотвонен, мэр города Рованиеми (Финляндия), по вопросам улучшения городской среды – Тим Картмелл, вице-мэр Эдмонтона (Канада), по вопросам разработки беспроводных технологий связи в зимних городах – Лара Фриттс, директор департамента экономического развития Солт-Лейк-Сити (США). Интересный опыт проведения социокультурных мероприятий представил Янгн Джунсиоб, мэр города Хвачеон (Южная Корея).Одно из мероприятий ассоциации планируется провести в Норильске осенью 2019 года.Вступление Норильска в ассоциацию обеспечивает возможность для ознакомления с лучшими практиками зимних городов и развития международных связей с целью решения приоритетных городских задач, а также позволит улучшить инвестиционный климат на территории.