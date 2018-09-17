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17 сентября 2018, 15:20



В Норильске на перекрестке сбили женщину. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают госавтоинспекторы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:221 ДТП произошло в субботу на регулируемом перекрестке улиц Талнахская – Орджоникидзе. 36-летний водитель кроссовера «Тойота» допустил наезд на женщину-пешехода. По предварительной версии, 75-летняя норильчанка пересекала проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. С места ДТП пострадавшую госпитализировали в городскую больницу.В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.