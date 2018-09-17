Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 сентября 2018, 15:32



Погоня на ночной дороге. Водителя «жигулей» без прав задержали госавтоинспекторы Норильска.

Как было установлено на месте, водительского удостоверения у молодого человека, сидевшего за рулем, нет. В отношении 23-летнего водителя был составлен ряд административных материалов, а именно (за непристегнутый ремень, за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке т/с). У молодого человека взяли анализ крови, автомобиль помещен на штрафстоянку.

Просмотров:183 В ночь с субботы на воскресенье на автодороге Норильск – Алыкель сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль ВАЗ-2112, однако водитель игнорировал законные требования сотрудников полиции. Но уйти далеко не получилось, служебная машина быстро настигла «жигули».Как было установлено на месте, водительского удостоверения у молодого человека, сидевшего за рулем, нет.В отношении 23-летнего водителя был составлен ряд административных материалов, а именно (за непристегнутый ремень, за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке т/с). У молодого человека взяли анализ крови, автомобиль помещен на штрафстоянку.