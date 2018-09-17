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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:52 Норильские полицейские изъяли у местного жителя синтетическое наркотическое средство.
18:46 Завершился десятидневный пленэр «Норильский альбом: осеннее со-творение», посвященный 65-летию нашего города.
18:22 16 сентября на 88-м году жизни скончался заслуженный строитель РСФСР, кавалер ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени Анатолий Николаевич Закопырин, возглавлявший «Таймырэнергострой» и построивший Надеждинский металлургический завод.
18:15 Штрафы нарушителей ПДД пойдут в дорожный фонд.
18:11 Норильск фигурирует в списке пострадавших районов края, где сорван капремонт.
17:37 Заслуженные награды и признания получили лучшие линейные руководители предприятий «Норникеля». Церемония награждения прошла во Дворце культуры компании.
17:21 Дозвониться в норильскую детскую поликлинику станет легче. На помощь приходит IP-телефония.
17:11 В Норильске завершается очередной этап исследования состояния рек Амбарной и Далдыкан. Ученых-гидробиологов из красноярского НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов пригласил «Норникель».
16:34 В 3-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде поделил очки с командой "БЛиК" (Нефтеюганск) – 3:2 и 2:4.
16:28 В Норильске определился обладатель Кубка «Заполярной правды» по футболу.
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