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17 сентября 2018, 16:28



В Норильске определился обладатель Кубка «Заполярной правды» по футболу.

В игре за третье место «Механик» с таким же счетом переиграл «Туран». По итогам турнира победителями в своих номинациях стали: Султанбек Джидзалов (СКГМИ) – лучший вратарь, Николай Мытин («Механик») – лучший защитник, Виталий Сизоненко («Строитель») – лучший нападающий, Наил Гусейнов («Алания») – лучший бомбардир, Руслан Шашлыков («Алания») – лучший игрок. Подробный материал о 38-м розыгрыше Кубка «Заполярной правды» читайте в завтрашнем номере «ЗП».

Просмотров:179 В финальном матче турнира, который прошел на стадионе «Заполярник», встретились прошлогодний обладатель трофея «Алания» и команда СКГМИ. Несмотря на то что обе дружины мало чем уступали друг другу, победа досталась более именитой «Алании», одолевшей своего соперника со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились Наил Гусейнов на 35-й, Аслан Хугаев на 70-й и Руслан Шашлыков на 85-й минутах матча.В игре за третье место «Механик» с таким же счетом переиграл «Туран».По итогам турнира победителями в своих номинациях стали: Султанбек Джидзалов (СКГМИ) – лучший вратарь, Николай Мытин («Механик») – лучший защитник, Виталий Сизоненко («Строитель») – лучший нападающий, Наил Гусейнов («Алания») – лучший бомбардир, Руслан Шашлыков («Алания») – лучший игрок.Подробный материал о 38-м розыгрыше Кубка «Заполярной правды» читайте в завтрашнем номере «ЗП».