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17 сентября 2018, 16:34



В 3-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде поделил очки с командой "БЛиК" (Нефтеюганск) – 3:2 и 2:4.

Вторая игра принесла команде Евгения Куксевича разочарование. Несмотря на то что гости вели по ходу встречи 2:1, - на гол Давыдова никельщики ответили точными ударами Будина и Котлярова на 16-й и 17-й минутах, - после перерыва "БЛиКу" удалось благодаря стараниям того же Давыдова (35 мин.), Шитикова (42 мин.) и Сытика (50 мин.) добиться волевой победы. «Большую часть матча мы играли неплохо, выполняли определенные установки. Что касается результата, то он для нас печален. Еще больше я разочарован действиями отдельных игроков. У нас идет становление команды. По горячим следам сделал определенные выводы. Разочаровали меня некоторые игроки, и выводы по их дальнейшему нахождению в команде будут печальными. Сегодня я знаю, с кем мне идти в этом чемпионате дальше. Но в целом я смотрю в будущее с оптимизмом, а рядом со мной останутся те, на кого я смогу положиться», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич. По итогам тура северяне с тремя очками занимают предпоследнее, девятое, место турнирной таблицы, при этом у них на две игры меньше, чем у соперников. В следующем туре, 5-6 октября, они также на выезде встретятся с «Ухтой».

Просмотров:177 В первом поединке норильчанам удалось навязать борьбу и с минимальным перевесом обыграть соперника - 3:2. В составе «Норникеля» забили Кутузов на десятой, Сальников на 19-й и Сергеев на 30-й минутах матча. За "БЛиК" результативными действиями отметились Давыдов на восьмой и Алибеков на 28-й минутах.Вторая игра принесла команде Евгения Куксевича разочарование. Несмотря на то что гости вели по ходу встречи 2:1, - на гол Давыдова никельщики ответили точными ударами Будина и Котлярова на 16-й и 17-й минутах, - после перерыва "БЛиКу" удалось благодаря стараниям того же Давыдова (35 мин.), Шитикова (42 мин.) и Сытика (50 мин.) добиться волевой победы.По итогам тура северяне с тремя очками занимают предпоследнее, девятое, место турнирной таблицы, при этом у них на две игры меньше, чем у соперников. В следующем туре, 5-6 октября, они также на выезде встретятся с «Ухтой».