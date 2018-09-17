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17 сентября 2018, 17:11



В Норильске завершается очередной этап исследования состояния рек Амбарной и Далдыкан. Ученых-гидробиологов из красноярского НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов пригласил «Норникель».

Сбор материала для анализов гидробиологи проводят в верхнем, среднем и нижнем течениях рек. Отбираются пробы всех живых организмов, обитающих и в толще воды, и на дне водоема, и растущих на грунте. Это и так называемый бентос - личинки насекомых, например, комаров и ручейников, и организмы фитоперифитона, и зоо- и фитопланктон. В нижнем течении Амбарной и Далдыкана, где позволяет глубина, ученые ловили образцы рыб. «Пробы мы берем трижды в год в одних и тех же точках, что позволяет отслеживать и сезонные изменения состояния гидробионтов и сравнивать динамику за три года в целом. Проводить изучение и анализ собранных образцов мы будем уже в институте, так что выводы делать рано. Но уже сейчас можно отметить заметное улучшение ситуации по сравнению даже с прошлым годом: вода визуально стала чище, мусора и металлолома по берегам меньше. Что касается рыбы, то в Далдыкане мы отметили два непромысловых вида - гольян речной и колюшка девятииглая. А в Амбарной - девять, в том числе чир, пелядь, хариус, щука, а также два раннее не попадавшихся в этой реке вида рыб - сиг и окунь», - отметил руководитель исследований Дмитрий Криволуцкий. Ученые-гидробиологи будут работать в Норильске еще неделю, а затем отправятся в Дудинку, где в Енисее они также проводят мониторинг водных биоресурсов. Как отметил заместитель начальника управления промышленной экологии ЗФ «Норникеля» Юрий Семенов, компания сейчас активно сотрудничает с научными организациями, а также проводит различные программы по улучшению экологической обстановки. Так, за последние 15 лет в Норильске было построено около 40 локальных очистных сооружений для сточных вод - и шахтных, и хозяйственно-бытовых. Удалось достичь 90-процентного замкнутого водоборота в технологическом процессе, благодаря чему существенно снижается забор свежей воды.

Просмотров:174 В окрестностях нашего города ученые проводят мониторинг состояния двух рек, испытывающих наибольшую антропогенную нагрузку, - Амбарной и Далдыкана. Научно-исследовательская работа НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов в Норильске рассчитана на три года: с 2017-го по 2019-й.Сбор материала для анализов гидробиологи проводят в верхнем, среднем и нижнем течениях рек. Отбираются пробы всех живых организмов, обитающих и в толще воды, и на дне водоема, и растущих на грунте. Это и так называемый бентос - личинки насекомых, например, комаров и ручейников, и организмы фитоперифитона, и зоо- и фитопланктон. В нижнем течении Амбарной и Далдыкана, где позволяет глубина, ученые ловили образцы рыб.Ученые-гидробиологи будут работать в Норильске еще неделю, а затем отправятся в Дудинку, где в Енисее они также проводят мониторинг водных биоресурсов.Как отметил заместитель начальника управления промышленной экологии ЗФ «Норникеля» Юрий Семенов, компания сейчас активно сотрудничает с научными организациями, а также проводит различные программы по улучшению экологической обстановки. Так, за последние 15 лет в Норильске было построено около 40 локальных очистных сооружений для сточных вод - и шахтных, и хозяйственно-бытовых. Удалось достичь 90-процентного замкнутого водоборота в технологическом процессе, благодаря чему существенно снижается забор свежей воды.