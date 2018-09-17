Фото новости:

Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
17 сентября 2018, 17:21

Дозвониться в норильскую детскую поликлинику станет легче. На помощь приходит IP-телефония.


Записаться к врачу, особенно по утрам в будние дни, не так просто, как хотелось бы. В различных социальных группах норильские мамочки жалуются, что единый номер поликлинической службы 400-800 часто занят, многим приходится ждать по 30-40 минут, пока кто-то из персонала возьмет трубку.
В норильской детской поликлинике о проблеме знают и стараются оперативно на нее реагировать. Как объясняют специалисты поликлинической службы, трудности с быстрым дозвоном зависят от работы краевых и федеральных служб, силами только одной местной поликлиники это сделать нереально. Кроме того, на сегодня у них нет инструмента, чтобы полностью проанализировать систему call-центра.
Ситуацию прокомментировал главный врач детской больницы Игорь Зайчик. Он отметил, что на данный момент на единый номер, по которому звонят родители, «заведено» порядка восьми-девяти старых шестизначных номеров поликлиники на ул. Бегичева.
«Если звонивший попал на оператора, который «занят», нынешняя система осуществляет поиск свободного оператора по кругу, то есть циклично. Но скоро проблема решится.
Мы ожидаем, что в течение недели-двух «Норильсктелеком», чей головной офис находится в Новосибирске и Москве, переключит систему дозвона на новую цифровую телефонию, ее еще называют облачной АТС, или IP-телефонией. В этом случае алгоритм поиска свободного оператора будет вестись параллельно, а не циклично. Это означает, что заработает система автоматического перезвона на входящий звонок», - пояснил Зайчик.
К слову, система, когда звонившему и ожидающему ответа перезванивают в течение нескольких секунд или минут, работает во многих городах России. Вопроса с количеством звонков это, безусловно, не снимает, зато существенно снижает затраченное время на обработку каждого звонка.
В ближайшие пару недель IP-телефонию запустят и в нашем городе. Как следствие, дозвониться в регистратуру будет в разы быстрее и проще. К слову, в новой схеме не последнее место займет такая функция, как аудиозапись разговора с оператором.
Игорь Зайчик также напомнил норильчанам, что, кроме дозвона, существует еще два верных и надежных способа записи к докторам: через «окно» регистратуры в порядке живого общения, а также по электронной записи через давно существующий ресурс веб-регистратуры. Ее адрес: web-registratura.ru.

Просмотров:252
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 17 сентября 2018 
18:52   Норильские полицейские изъяли у местного жителя синтетическое наркотическое средство. 18:46   Завершился десятидневный пленэр «Норильский альбом: осеннее со-творение», посвященный 65-летию нашего города.
18:22   16 сентября на 88-м году жизни скончался заслуженный строитель РСФСР, кавалер ордена Ленина, двух орденов Трудового ... 18:15   Штрафы нарушителей ПДД пойдут в дорожный фонд.
18:11   Норильск фигурирует в списке пострадавших районов края, где сорван капремонт. 17:37   Заслуженные награды и признания получили лучшие линейные руководители предприятий «Норникеля». Церемония награждения прошла во Дворце культуры компании.
17:21   Дозвониться в норильскую детскую поликлинику станет легче. На помощь приходит IP-телефония. 17:11   В Норильске завершается очередной этап исследования состояния рек Амбарной и Далдыкан. Ученых-гидробиологов из красноярского НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов пригласил «Норникель».
16:34   В 3-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде поделил очки с командой "БЛиК" (Нефтеюганск) – 3:2 и 2:4. 16:28   В Норильске определился обладатель Кубка «Заполярной правды» по футболу.
15:32   Погоня на ночной дороге. Водителя «жигулей» без прав задержали госавтоинспекторы Норильска. 15:20   В Норильске на перекрестке сбили женщину. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают госавтоинспекторы.
15:17   Норильск будет сотрудничать с городами Финляндии, Канады и США. Наш город представили на Конференции Ассоциации мэров зимних городов мира. 14:36   Талантливые дети из Дудинки и поселка Носок сельского поселения Караул вернулись с Черноморского побережья.
13:38   В Норильске инспекторы ГИБДД презентовали школьникам социальный проект «Перекресток безОпасности!». 13:28   «Норникель» принимает активное участие в XXIX Международном конгрессе по обогащению полезных ископаемых IMPC 2018.
13:28   На газонах Норильска прибавилось зеленых кустарников. Очередной, скорее всего, последний в этом сезоне городской субботник прошел в минувшую субботу.

 15 сентября 2018 
12:36   Красноярская краевая филармония проведет в Норильске самый северный фестиваль. 12:30   С 2019 года на Енисее вновь начнутся круизные рейсы: средняя цена — 200 тысяч рублей.

 14 сентября 2018 
17:22   В Норильске отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди социально адаптированных групп населения. 1,3% населения города состоит на учете с этим диагнозом 17:16   Подключиться к электрическим сетям жителям Норильска стало проще. Управление ЖКХ напоминает пользователям энергоресурсов о возможности подать ...
17:05   Норильск вступил в международную Ассоциацию мэров зимних городов мира. На Конференции организации, после нашей презентации, представители ... 16:33   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр.
16:08   Выставка этюдов по результатам пленэра «Норильский альбом: осеннее со-творение» откроется сегодня в выставочном зале Норильской детской художественной школы 14:47   В этот день 30 лет назад Норильск посещал Михаил Горбачев, первое лицо страны.
14:40   У норильского сестричества милосердия появился собственный сайт centrmilos.ru. 14:39   Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов подписал распоряжение о созыве чрезвычайной сессии Законодательного собрания.
14:26   В Норильске завершается ремонт километрового участка Юго-Западной объездной дороги. 13:19   В Норильске задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в хранении запрещенных веществ.
13:15   Осторожно: мошенники! Житель Норильска перевел неизвестному 18 000 рублей в счет покупки двигателя на автомобиль. 10:43   В Норильске полицейские в рамках акции «Дети России» проводят в школах профилактические беседы с подростками.

 13 сентября 2018 
18:21   И понесЛОСЬ… В Красноярске в минувшие выходные собрались неравнодушные сотрудники компании «Норникель». 17:54   В Норильске в реабилитационном центре «Виктория» через неделю возобновится пребывание детей в течение всего дня, прекращенное в связи с ремонтом кухни.
17:42   ДЮСШ-6 открыла новый спортивный сезон турниром по мини-футболу. 17:16   В Норильске подходят к завершению летние ремонты фасадов объектов муниципальной собственности.
16:59   Определены даты проведения операции «Снегоход». 16:48   В Норильске раньше срока завершен ремонт фасада здания реабилитационного центра «Виктория».
16:25   Очередной городской субботник в Норильске назначен на 15 сентября. 16:13   Состав МФК «Норильский никель» пополнился двумя новичками, один из них – лучший бомбардир прошлого сезона Суперлиги.
15:54   В Норильске из-за аварии на трубопроводе изменена схема движения городского транспорта. 15:32   Норильская детско-юношеская спортивная школа № 2 ведет набор детей 6-10 лет на отделения спортивной акробатики, спортивной гимнастики и прыжков на батуте.
15:28   В эти выходные в Норильске определится обладатель традиционного Кубка «Заполярной правды» по футболу. 15:01   Основная часть вакцин от гриппа для Норильска должна поступить на территорию до конца этой недели.
14:49   В Норильске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны. 14:32   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности предприятий компании.
14:24   Норильчанка Полина Никуличева, член сборной России по тхэквондо, стала серебряным и бронзовым призером двух крупных международных турниров. 13:22   Норильские школьники Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров изобрели дворники для очков и теперь отправятся на международный конкурс в Индонезию.
13:11   Таймырским кочевникам будут начислять социальную пенсию. 13:02   Норильский музей примет участие в образовательном интенсиве в Московской школе управления СКОЛКОВО.
12:47   Сегодня утром Норильск опять остался без интернета. Очередной порыв кабеля произошел на волоконно-оптической линии связи на участке Игарка - Снежногорск.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх