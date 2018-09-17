Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 сентября 2018, 17:21



Дозвониться в норильскую детскую поликлинику станет легче. На помощь приходит IP-телефония.

В норильской детской поликлинике о проблеме знают и стараются оперативно на нее реагировать. Как объясняют специалисты поликлинической службы, трудности с быстрым дозвоном зависят от работы краевых и федеральных служб, силами только одной местной поликлиники это сделать нереально. Кроме того, на сегодня у них нет инструмента, чтобы полностью проанализировать систему call-центра. Ситуацию прокомментировал главный врач детской больницы Игорь Зайчик. Он отметил, что на данный момент на единый номер, по которому звонят родители, «заведено» порядка восьми-девяти старых шестизначных номеров поликлиники на ул. Бегичева. «Если звонивший попал на оператора, который «занят», нынешняя система осуществляет поиск свободного оператора по кругу, то есть циклично. Но скоро проблема решится. Мы ожидаем, что в течение недели-двух «Норильсктелеком», чей головной офис находится в Новосибирске и Москве, переключит систему дозвона на новую цифровую телефонию, ее еще называют облачной АТС, или IP-телефонией. В этом случае алгоритм поиска свободного оператора будет вестись параллельно, а не циклично. Это означает, что заработает система автоматического перезвона на входящий звонок», - пояснил Зайчик. К слову, система, когда звонившему и ожидающему ответа перезванивают в течение нескольких секунд или минут, работает во многих городах России. Вопроса с количеством звонков это, безусловно, не снимает, зато существенно снижает затраченное время на обработку каждого звонка. В ближайшие пару недель IP-телефонию запустят и в нашем городе. Как следствие, дозвониться в регистратуру будет в разы быстрее и проще. К слову, в новой схеме не последнее место займет такая функция, как аудиозапись разговора с оператором. Игорь Зайчик также напомнил норильчанам, что, кроме дозвона, существует еще два верных и надежных способа записи к докторам: через «окно» регистратуры в порядке живого общения, а также по электронной записи через давно существующий ресурс веб-регистратуры. Ее адрес: web-registratura.ru.

Просмотров:252 Записаться к врачу, особенно по утрам в будние дни, не так просто, как хотелось бы. В различных социальных группах норильские мамочки жалуются, что единый номер поликлинической службы 400-800 часто занят, многим приходится ждать по 30-40 минут, пока кто-то из персонала возьмет трубку.В норильской детской поликлинике о проблеме знают и стараются оперативно на нее реагировать. Как объясняют специалисты поликлинической службы, трудности с быстрым дозвоном зависят от работы краевых и федеральных служб, силами только одной местной поликлиники это сделать нереально. Кроме того, на сегодня у них нет инструмента, чтобы полностью проанализировать систему call-центра.Ситуацию прокомментировал главный врач детской больницы Игорь Зайчик. Он отметил, что на данный момент на единый номер, по которому звонят родители, «заведено» порядка восьми-девяти старых шестизначных номеров поликлиники на ул. Бегичева.«Если звонивший попал на оператора, который «занят», нынешняя система осуществляет поиск свободного оператора по кругу, то есть циклично. Но скоро проблема решится.Мы ожидаем, что в течение недели-двух «Норильсктелеком», чей головной офис находится в Новосибирске и Москве, переключит систему дозвона на новую цифровую телефонию, ее еще называют облачной АТС, или IP-телефонией. В этом случае алгоритм поиска свободного оператора будет вестись параллельно, а не циклично. Это означает, что заработает система автоматического перезвона на входящий звонок», - пояснил Зайчик.К слову, система, когда звонившему и ожидающему ответа перезванивают в течение нескольких секунд или минут, работает во многих городах России. Вопроса с количеством звонков это, безусловно, не снимает, зато существенно снижает затраченное время на обработку каждого звонка.В ближайшие пару недель IP-телефонию запустят и в нашем городе. Как следствие, дозвониться в регистратуру будет в разы быстрее и проще. К слову, в новой схеме не последнее место займет такая функция, как аудиозапись разговора с оператором.Игорь Зайчик также напомнил норильчанам, что, кроме дозвона, существует еще два верных и надежных способа записи к докторам: через «окно» регистратуры в порядке живого общения, а также по электронной записи через давно существующий ресурс веб-регистратуры. Ее адрес: web-registratura.ru.