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17 сентября 2018, 17:37



Заслуженные награды и признания получили лучшие линейные руководители предприятий «Норникеля». Церемония награждения прошла во Дворце культуры компании.

По результатам экспертизы представленных документов члены экспертного совета по направлению деятельности определили среди финалистов по одному победителю в каждой из 10 номинаций: - «Мастер года металлургического производства» - Дмитрий Пащенков, мастер плавильного цеха № 1 НМЗ им. Б. И. Колесникова; - «Мастер года минерально-сырьевого комплекса» - Баир Аюров, мастер горный ПУОР № 8 рудника «Таймырский»; - «Мастер года транспортной отрасли» - Михаил Гутько, капитан ледокола «А. Завенягин»; - «Мастер года геолого-маркшейдерской отрасли» - Александр Пономарев, заместитель начальника отдела промышленной геологии ЦГР ЗФ «Норникеля»; - «Мастер года ремонтной отрасли» - Борис Токарь, старший мастер участка № 63 ФЦ ТОФ ООО «Норильскникельремонт»; - «Мастер года материально-технического обеспечения» - Дмитрий Игнатьев, заместитель начальника цеха – начальник участка ЦЛ и КПП ПЕСХ; - «Мастер года строительной индустрии» - Александр Лалетин, мастер строительных и монтажных работ участка № 7 СМУ управления «Энергопромстрой» ООО «ПСМК»; - «Мастер года обогатительного производства» - Рифат Каримов, начальник смены ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей»; - «Мастер года энергетической деятельности» - Сергей Чалкин, начальник участка Дудинский участок электроснабжения управления энергоснабжения АО «Норильсктрансгаз»; - «Мастер года в сфере оказания услуг для обеспечения основного производства» - Ольга Дикушникова – мастер контрольный лаборатории цеха по производству элементарной серы НМЗ КАУ ЗФ «Норникеля». Открывая торжественную церемонию награждения победителей, заместитель директора ЗФ – директор по производству Олег Елисеев отметил, что сам он проработал на всех трех металлургических заводах и не понаслышке знает многих сегодняшних номинантов. Сегодня перед компанией и Заполярным филиалом стоят амбициозные производственные задачи, для решения которых невозможно обойтись без профессионалов, настоящих мастеров своего дела. «Мастер – одна из самых сложных и самых интересных профессий. Именно на мастере лежит основная ответственность за коллектив. Будь то рабочее время, вечернее или даже ночное, он решает задачи, причем уровня настоящего руководителя. Благодаря именно личным качествам, профессиональным знаниям, благодаря тому, как мастера умеют управлять своими коллективами, сегодня «Норникель» достиг таких значимых результатов. Мне хотелось бы выразить слова благодарности мастерам. Вы пользуетесь бесспорным уважением коллег, вас ценит ваше непосредственное руководство и руководство компании», - сказал Олег Елисеев. Все номинанты получили ценные подарки от компании, а победителей наградили специальным символом проекта – «Золотые руки мастера» и денежной премией в размере 50 тысяч рублей. Конкурс «Мастер года предприятий группы «Норильский никель» проводится ежегодно, его основная цель - поднятие престижа профессионализма, стимулирование и поощрение линейных руководителей (мастеров), наиболее активных в реализации производственных задач.

Просмотров:204 Конкурс «Мастер года предприятий группы «Норильский никель» компания проводит в 15-й раз. В этом году в борьбу за звание лучших вступили 3095 участников. В финал вышли 65 линейных руководителей, представляющих 44 предприятия. Среди них и выбирали самых достойных. При отборе в первую очередь обращали внимание на показатели производственной деятельности; результаты труда (личные и возглавляемого коллектива) за прошедший год; участие в разработке и внедрении инновационных проектов, новой техники, технологий по направлениям своей деятельности; личные и профессиональные качества.По результатам экспертизы представленных документов члены экспертного совета по направлению деятельности определили среди финалистов по одному победителю в каждой из 10 номинаций:- «Мастер года металлургического производства» - Дмитрий Пащенков, мастер плавильного цеха № 1 НМЗ им. Б. И. Колесникова;- «Мастер года минерально-сырьевого комплекса» - Баир Аюров, мастер горный ПУОР № 8 рудника «Таймырский»;- «Мастер года транспортной отрасли» - Михаил Гутько, капитан ледокола «А. Завенягин»;- «Мастер года геолого-маркшейдерской отрасли» - Александр Пономарев, заместитель начальника отдела промышленной геологии ЦГР ЗФ «Норникеля»;- «Мастер года ремонтной отрасли» - Борис Токарь, старший мастер участка № 63 ФЦ ТОФ ООО «Норильскникельремонт»;- «Мастер года материально-технического обеспечения» - Дмитрий Игнатьев, заместитель начальника цеха – начальник участка ЦЛ и КПП ПЕСХ;- «Мастер года строительной индустрии» - Александр Лалетин, мастер строительных и монтажных работ участка № 7 СМУ управления «Энергопромстрой» ООО «ПСМК»;- «Мастер года обогатительного производства» - Рифат Каримов, начальник смены ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей»;- «Мастер года энергетической деятельности» - Сергей Чалкин, начальник участка Дудинский участок электроснабжения управления энергоснабжения АО «Норильсктрансгаз»;- «Мастер года в сфере оказания услуг для обеспечения основного производства» - Ольга Дикушникова – мастер контрольный лаборатории цеха по производству элементарной серы НМЗ КАУ ЗФ «Норникеля».Открывая торжественную церемонию награждения победителей, заместитель директора ЗФ – директор по производству Олег Елисеев отметил, что сам он проработал на всех трех металлургических заводах и не понаслышке знает многих сегодняшних номинантов. Сегодня перед компанией и Заполярным филиалом стоят амбициозные производственные задачи, для решения которых невозможно обойтись без профессионалов, настоящих мастеров своего дела.«Мастер – одна из самых сложных и самых интересных профессий. Именно на мастере лежит основная ответственность за коллектив. Будь то рабочее время, вечернее или даже ночное, он решает задачи, причем уровня настоящего руководителя. Благодаря именно личным качествам, профессиональным знаниям, благодаря тому, как мастера умеют управлять своими коллективами, сегодня «Норникель» достиг таких значимых результатов. Мне хотелось бы выразить слова благодарности мастерам. Вы пользуетесь бесспорным уважением коллег, вас ценит ваше непосредственное руководство и руководство компании», - сказал Олег Елисеев.Все номинанты получили ценные подарки от компании, а победителей наградили специальным символом проекта – «Золотые руки мастера» и денежной премией в размере 50 тысяч рублей.Конкурс «Мастер года предприятий группы «Норильский никель» проводится ежегодно, его основная цель - поднятие престижа профессионализма, стимулирование и поощрение линейных руководителей (мастеров), наиболее активных в реализации производственных задач.