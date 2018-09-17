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17 сентября 2018, 18:11



Норильск фигурирует в списке пострадавших районов края, где сорван капремонт.

Везде проблемными значатся крыши. Все работы строители должны были закончить до конца августа. Сейчас фонд констатирует факт срыва указанных сроков. Больше всего объектов, по 13, - у компании «СеверныйБыт» и «СтройПерспектива», три - у «АльфаТэк» и один у «СибСтройПроект». Всего в перечне нарушителей - 37 компаний.

Просмотров:215 Всего сроки капитального ремонта в регионе сорваны по 225 домам. Такие данные представил фонд капитального ремонта. В отдельных случаях просрочка составляет больше года. Среди норильских адресов 24 - в районе Талнах, четыре - в Норильске и два в Кайеркане.Везде проблемными значатся крыши. Все работы строители должны были закончить до конца августа. Сейчас фонд констатирует факт срыва указанных сроков. Больше всего объектов, по 13, - у компании «СеверныйБыт» и «СтройПерспектива», три - у «АльфаТэк» и один у «СибСтройПроект». Всего в перечне нарушителей - 37 компаний.