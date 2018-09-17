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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
17 сентября 2018, 18:15

Штрафы нарушителей ПДД пойдут в дорожный фонд.


Сегодня на заседании комитета по бюджету и экономической политике Законодательного собрания края депутаты согласовали новеллы в законе о транспортном налоге, касающиеся граждан предпенсионного возраста.
Председатель комитета Егор Васильев напомнил, что президент РФ поддержал обращение регионов в части сохранения всех льгот для указанной категории граждан, которые распространяются на пенсионеров. В связи с этим группа депутатов подготовила законопроект, который оставляет в силе льготу по транспортному налогу. Возражений не последовало, документ решено вынести на чрезвычайную сессию Законодательного собрания, которая состоится завтра, 18 сентября, сообщается на сайте краевого парламента.
На этом же заседании народные избранники одобрили законопроект, по которому средства, собранные со штрафов за нарушение ПДД, будут направляться на ремонт и содержание краевых дорог.
По этому вопросу заместитель министра транспорта края Юрий Васильев сообщил, что изменения пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ предусматривают, что источником формирования региональных дорожных фондов с 1 января 2019 года является доход от штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. По предварительным подсчетам минтранса, в следующем году нарушители ПДД в крае заплатят порядка 1,3 млрд рублей. В целом же объем регионального дорожного фонда в 2019 году составит 12 млрд рублей.
После некоторых уточнений председатель комитета Егор Васильев подчеркнул, что после вступления закона в силу средства от штрафов нельзя будет направить на иные цели, и предложил одобрить документ. Коллеги согласились с этим решением.

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