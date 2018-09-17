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17 сентября 2018, 18:22



16 сентября на 88-м году жизни скончался заслуженный строитель РСФСР, кавалер ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени Анатолий Николаевич Закопырин, возглавлявший «Таймырэнергострой» и построивший Надеждинский металлургический завод.

Анатолий Николаевич строил не только предприятия, но и города Братск, Железногорск-Илимский, Усть-Илимск, Кодинск, Шарыпово, Серебряный Бор. В каждом городе он занимался развитием социальной инфраструктуры. Десятки объектов сооружены практически по его инициативе: дома, пионерские лагери, детские сады, спортивные залы, горнолыжные трассы и базы, трамплины, вышки, тиры, лыжероллерные трассы. В Норильск попал неожиданно. Из воспоминаний: «В 1978 году я должен был лететь на строительство гидростанции «Хадита» в Ираке. Ждал вызова за границу. Командировка обещала быть долгой. Я фактически уже сидел на чемоданах. Как вдруг получаю задание партии ехать в Норильск. Сыну был один год. Строительство первой и второй очереди Надеждинского металлургического завода оказалось в тупиковом положении. Это значило, что пуск производства цветных металлов откладывался». «Надежда» стала самой главной, важнейшей стройкой его жизни. Сам о себе говорил так: «Я правдоруб. Из-за этого у меня было много противников. Лесть не приемлю. Всегда опирался на тех, кто мне сопротивлялся. Не я боялся - меня. Лодыри и бездари. Сколько раз и какое только начальство не грозилось меня снять! Строили козни, плели интриги. Я был профессионалом. Хорошо знал дело. Был уверен в своих поступках, решениях. Всегда, чтобы не допустить ошибок и не было стыдно, придерживался правила: обязательно проверь».

Просмотров:180 Он был талантливым руководителем. Современники вспоминают о его невероятной жизненной активности. Говорят, что он заряжал людей своей энергией, уверенностью в том, что любая задача по плечу.Анатолий Николаевич строил не только предприятия, но и города Братск, Железногорск-Илимский, Усть-Илимск, Кодинск, Шарыпово, Серебряный Бор. В каждом городе он занимался развитием социальной инфраструктуры. Десятки объектов сооружены практически по его инициативе: дома, пионерские лагери, детские сады, спортивные залы, горнолыжные трассы и базы, трамплины, вышки, тиры, лыжероллерные трассы.В Норильск попал неожиданно. Из воспоминаний:«Надежда» стала самой главной, важнейшей стройкой его жизни. Сам о себе говорил так: