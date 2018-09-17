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17 сентября 2018, 18:46



Завершился десятидневный пленэр «Норильский альбом: осеннее со-творение», посвященный 65-летию нашего города.

14 сентября норильчане оценили эти осенние творения. Гости и участники едва уместились в скромный зальчик, в котором витала атмосфера творчества и дружелюбия. Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике, поблагодарила всех причастных к большому и успешному творческому делу: «Замечательно, что в нашем городе удалось осуществить такой удивительный проект. Особо благодарю учащихся художественной школы, а в основном это девочки, которые, несмотря на осеннюю погоду, отработали на всех пленэрах от начала и до конца с огромным удовольствием. Слова благодарности и замечательным художникам - за тот большой вклад и серьезную работу, которую они проделали. Этот пленэр – особый подарок нашему Норильску в его юбилейный год». Самой плодовитой из художников, судя по двум десяткам отличных этюдов, стала Елена Ильянкова, которая много ездит по свету, выставляется в разных странах мира, считай, за последние годы прописалась в Дудинке. Она очень дружна с Таймырским домом народного творчества, недавно побывала на Диксоне и следом усиленно стала осваивать пространство Норильска. Напомним, впервые за многие годы пленэр с норильскими художниками и педагогами организовал прошлой осенью на турбазе «Робинзон» норильский мастер Юрий Афонов, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств «АИАП ЮНЕСКО». По итогам была выставка в зале «Арт-резиденции». Отличная идея Юрия Афонова – запечатлеть нашими художниками норильскую архитектуру – пока не нашла поддержки. А вот новый пленэр на «Робинзоне», уже с учениками НДХШ и мастер-классами, удался. Напомним и о том, что в кинотеатре «Родина» открылась выставка рисунков воспитанников Норильской детской художественной школы, победителей IV Всероссийского конкурса-пленэра в Феодосии. Подробно об итогах пленэра читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».

Просмотров:213 Главными участниками рисования на гостеприимной турбазе «Робинзон», а также в столице Таймыра и ее окрестностях стали учащиеся и преподаватели Норильской детской художественной школы. А их наставниками – члены Союза художников России, замечательные мастера из Красноярска Елена Ильянкова, Виктор Рогачев, Сергей Форостовский и известный норильский художник Юрий Афонов, которому и принадлежит идея этой творческой лаборатории. Работу и дети, и взрослые осилили немалую, вместе создав десятки этюдов в различных техниках. В небольшом выставочном зале НДХШ удалось разместить лишь часть самых интересных.14 сентября норильчане оценили эти осенние творения. Гости и участники едва уместились в скромный зальчик, в котором витала атмосфера творчества и дружелюбия.Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике, поблагодарила всех причастных к большому и успешному творческому делу:«Замечательно, что в нашем городе удалось осуществить такой удивительный проект. Особо благодарю учащихся художественной школы, а в основном это девочки, которые, несмотря на осеннюю погоду, отработали на всех пленэрах от начала и до конца с огромным удовольствием. Слова благодарности и замечательным художникам - за тот большой вклад и серьезную работу, которую они проделали. Этот пленэр – особый подарок нашему Норильску в его юбилейный год».Самой плодовитой из художников, судя по двум десяткам отличных этюдов, стала Елена Ильянкова, которая много ездит по свету, выставляется в разных странах мира, считай, за последние годы прописалась в Дудинке. Она очень дружна с Таймырским домом народного творчества, недавно побывала на Диксоне и следом усиленно стала осваивать пространство Норильска.Напомним, впервые за многие годы пленэр с норильскими художниками и педагогами организовал прошлой осенью на турбазе «Робинзон» норильский мастер Юрий Афонов, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств «АИАП ЮНЕСКО». По итогам была выставка в зале «Арт-резиденции». Отличная идея Юрия Афонова – запечатлеть нашими художниками норильскую архитектуру – пока не нашла поддержки. А вот новый пленэр на «Робинзоне», уже с учениками НДХШ и мастер-классами, удался.Напомним и о том, что в кинотеатре «Родина» открылась выставка рисунков воспитанников Норильской детской художественной школы, победителей IV Всероссийского конкурса-пленэра в Феодосии.Подробно об итогах пленэра читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».