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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
17 сентября 2018, 18:52

Норильские полицейские изъяли у местного жителя синтетическое наркотическое средство.


Сотрудники отдела наркоконтроля задержали ранее судимого 40-летнего норильчанина с наркотическим средством в крупном размере. В ходе досмотра у него изъяли наркотическое средство общей массой 2,143 г, что является крупным размером, сообщает пресс-служба отдела МВД России по г. Норильску.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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    Список новостей

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18:22   16 сентября на 88-м году жизни скончался заслуженный строитель РСФСР, кавалер ордена Ленина, двух орденов Трудового ... 18:15   Штрафы нарушителей ПДД пойдут в дорожный фонд.
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16:34   В 3-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде поделил очки с командой "БЛиК" (Нефтеюганск) – 3:2 и 2:4. 16:28   В Норильске определился обладатель Кубка «Заполярной правды» по футболу.
15:32   Погоня на ночной дороге. Водителя «жигулей» без прав задержали госавтоинспекторы Норильска. 15:20   В Норильске на перекрестке сбили женщину. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают госавтоинспекторы.
15:17   Норильск будет сотрудничать с городами Финляндии, Канады и США. Наш город представили на Конференции Ассоциации мэров зимних городов мира. 14:36   Талантливые дети из Дудинки и поселка Носок сельского поселения Караул вернулись с Черноморского побережья.
13:38   В Норильске инспекторы ГИБДД презентовали школьникам социальный проект «Перекресток безОпасности!». 13:28   «Норникель» принимает активное участие в XXIX Международном конгрессе по обогащению полезных ископаемых IMPC 2018.
13:28   На газонах Норильска прибавилось зеленых кустарников. Очередной, скорее всего, последний в этом сезоне городской субботник прошел в минувшую субботу.

 15 сентября 2018 
12:36   Красноярская краевая филармония проведет в Норильске самый северный фестиваль. 12:30   С 2019 года на Енисее вновь начнутся круизные рейсы: средняя цена — 200 тысяч рублей.

 14 сентября 2018 
17:22   В Норильске отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди социально адаптированных групп населения. 1,3% населения города состоит на учете с этим диагнозом 17:16   Подключиться к электрическим сетям жителям Норильска стало проще. Управление ЖКХ напоминает пользователям энергоресурсов о возможности подать ...
17:05   Норильск вступил в международную Ассоциацию мэров зимних городов мира. На Конференции организации, после нашей презентации, представители ... 16:33   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр.
16:08   Выставка этюдов по результатам пленэра «Норильский альбом: осеннее со-творение» откроется сегодня в выставочном зале Норильской детской художественной школы 14:47   В этот день 30 лет назад Норильск посещал Михаил Горбачев, первое лицо страны.
14:40   У норильского сестричества милосердия появился собственный сайт centrmilos.ru. 14:39   Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов подписал распоряжение о созыве чрезвычайной сессии Законодательного собрания.
14:26   В Норильске завершается ремонт километрового участка Юго-Западной объездной дороги. 13:19   В Норильске задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в хранении запрещенных веществ.
13:15   Осторожно: мошенники! Житель Норильска перевел неизвестному 18 000 рублей в счет покупки двигателя на автомобиль. 10:43   В Норильске полицейские в рамках акции «Дети России» проводят в школах профилактические беседы с подростками.

 13 сентября 2018 
18:21   И понесЛОСЬ… В Красноярске в минувшие выходные собрались неравнодушные сотрудники компании «Норникель». 17:54   В Норильске в реабилитационном центре «Виктория» через неделю возобновится пребывание детей в течение всего дня, прекращенное в связи с ремонтом кухни.
17:42   ДЮСШ-6 открыла новый спортивный сезон турниром по мини-футболу. 17:16   В Норильске подходят к завершению летние ремонты фасадов объектов муниципальной собственности.
16:59   Определены даты проведения операции «Снегоход». 16:48   В Норильске раньше срока завершен ремонт фасада здания реабилитационного центра «Виктория».
16:25   Очередной городской субботник в Норильске назначен на 15 сентября. 16:13   Состав МФК «Норильский никель» пополнился двумя новичками, один из них – лучший бомбардир прошлого сезона Суперлиги.
15:54   В Норильске из-за аварии на трубопроводе изменена схема движения городского транспорта. 15:32   Норильская детско-юношеская спортивная школа № 2 ведет набор детей 6-10 лет на отделения спортивной акробатики, спортивной гимнастики и прыжков на батуте.
15:28   В эти выходные в Норильске определится обладатель традиционного Кубка «Заполярной правды» по футболу. 15:01   Основная часть вакцин от гриппа для Норильска должна поступить на территорию до конца этой недели.
14:49   В Норильске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны. 14:32   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности предприятий компании.
14:24   Норильчанка Полина Никуличева, член сборной России по тхэквондо, стала серебряным и бронзовым призером двух крупных международных турниров. 13:22   Норильские школьники Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров изобрели дворники для очков и теперь отправятся на международный конкурс в Индонезию.
13:11   Таймырским кочевникам будут начислять социальную пенсию. 13:02   Норильский музей примет участие в образовательном интенсиве в Московской школе управления СКОЛКОВО.
12:47   Сегодня утром Норильск опять остался без интернета. Очередной порыв кабеля произошел на волоконно-оптической линии связи на участке Игарка - Снежногорск.




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