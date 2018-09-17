Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 сентября 2018, 18:52



Норильские полицейские изъяли у местного жителя синтетическое наркотическое средство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Просмотров:176 Сотрудники отдела наркоконтроля задержали ранее судимого 40-летнего норильчанина с наркотическим средством в крупном размере. В ходе досмотра у него изъяли наркотическое средство общей массой 2,143 г, что является крупным размером, сообщает пресс-служба отдела МВД России по г. Норильску.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.