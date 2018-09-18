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18 сентября 2018, 09:53



Реализацию проекта создания комплекса отдыха в районе Оганера обсудили на «Кухне городских идей».

Работы по обустройству нового места отдыха горожан начались с масштабной уборки – за лето с территории будущего загородного комплекса вывезли 180 самосвалов мусора. Сейчас на площадку завозят щебень и скальный грунт. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию трансформаторную подстанцию. «На территории комплекса мы планируем обустроить площадку для стендовой стрельбы, трассы для катания на снегоходах и квадроциклах (как для новичков, так и для опытных водителей), горку для тюбинга, пешеходную и велодорожку. Будет организован прокат катамаранов и лодок для катания по озеру. Планируется работа кафе. Для отдыха норильчан построим четыре домика: три одинаковых площадью по 100 кв. м каждый и вместимостью по 25 человек и один центральный более просторный дом», – рассказал Алексей Лупка. По его словам, площадка для стендовой стрельбы должна открыться на территории «Горизонта» уже следующим летом. К строительству домиков отдыха и прочих объектов инфраструктуры планируется приступить в мае 2019 года. Срок завершения работ по проекту – ноябрь будущего года. Участники мозгового штурма отметили, что для обеспечения наполняемости комплекса «Горизонт» в будние дни создаваемая инфраструктура должна предоставлять жителям города различные возможности. В числе озвученных на встрече предложений – обустройство всесезонной многофункциональной спортивной площадки (она может использоваться в том числе для проведения школьных соревнований или уроков физкультуры), детского игрового комплекса, роликовой трассы и площадки для выгула и дрессировки собак. Предпринимателю порекомендовали оборудовать в одном из домиков отдыха зал для проведения выездных мероприятий (тренингов, мастер-классов и т. д.) и детскую игровую комнату, а также организовать на территории комплекса отдыха фотозоны. Подводя итоги встречи, участники мозгового штурма подчеркнули, что качественно подготовленная инфраструктура будет способствовать развитию партнерских отношений с различными городскими предприятиями и некоммерческими организациями, что является важным фактором устойчивости социального бизнеса, сообщили в Агентстве развития Норильска.

Просмотров:223 Социальный предприниматель Алексей Лупка с командой единомышленников занимается созданием загородного комплекса отдыха «Горизонт» в районе жилого образования Оганер на земельном участке площадью 65 тыс. кв. м, предоставленном в аренду муниципалитетом. Проект реализуется при поддержке компании «Норникель». В Агентство развития Норильска Алексей Лупка обратился, чтобы совместно проработать детали планировки комплекса с учетом запросов местных сообществ и конкретизировать механизмы привлечения клиентов в будние дни. В мозговом штурме на «Кухне городских идей» участвовали представители АРН, управления по спорту и Центра развития личности «Старт».Работы по обустройству нового места отдыха горожан начались с масштабной уборки – за лето с территории будущего загородного комплекса вывезли 180 самосвалов мусора. Сейчас на площадку завозят щебень и скальный грунт. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию трансформаторную подстанцию.«На территории комплекса мы планируем обустроить площадку для стендовой стрельбы, трассы для катания на снегоходах и квадроциклах (как для новичков, так и для опытных водителей), горку для тюбинга, пешеходную и велодорожку. Будет организован прокат катамаранов и лодок для катания по озеру. Планируется работа кафе. Для отдыха норильчан построим четыре домика: три одинаковых площадью по 100 кв. м каждый и вместимостью по 25 человек и один центральный более просторный дом», – рассказал Алексей Лупка.По его словам, площадка для стендовой стрельбы должна открыться на территории «Горизонта» уже следующим летом. К строительству домиков отдыха и прочих объектов инфраструктуры планируется приступить в мае 2019 года. Срок завершения работ по проекту – ноябрь будущего года.Участники мозгового штурма отметили, что для обеспечения наполняемости комплекса «Горизонт» в будние дни создаваемая инфраструктура должна предоставлять жителям города различные возможности. В числе озвученных на встрече предложений – обустройство всесезонной многофункциональной спортивной площадки (она может использоваться в том числе для проведения школьных соревнований или уроков физкультуры), детского игрового комплекса, роликовой трассы и площадки для выгула и дрессировки собак.Предпринимателю порекомендовали оборудовать в одном из домиков отдыха зал для проведения выездных мероприятий (тренингов, мастер-классов и т. д.) и детскую игровую комнату, а также организовать на территории комплекса отдыха фотозоны.Подводя итоги встречи, участники мозгового штурма подчеркнули, что качественно подготовленная инфраструктура будет способствовать развитию партнерских отношений с различными городскими предприятиями и некоммерческими организациями, что является важным фактором устойчивости социального бизнеса, сообщили в Агентстве развития Норильска.