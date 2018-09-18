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18 сентября 2018, 10:45



«Норникель» объявил о старте очередного конкурса социальных проектов, направленного на поддержку общественных инициатив.

Конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, — важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 года. За четыре года на конкурс поступило 1576 заявок, из которых было поддержано 410 проектов на сумму 389,1 млн руб. В этом году конкурс впервые состоится в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, где расположен производственный актив компании — Быстринский ГОК. «Норникель» использует здесь не только самые современные технологии и оборудование, но и передовой опыт по поддержке социальных проектов: в августе было организовано социально-конструкторское бюро для вовлечения местных организаций в проектную деятельность. На конкурс принимаются проекты, направленные на внедрение новых методик и технологий работы с детьми и молодежью, создание и реконструкцию общественных пространств, формирование экологической культуры, развитие физической культуры и массового спорта, сохранение и возрождение культурного наследия, расширение спектра услуг НКО и др. «За время реализации конкурса мы отмечаем рост общественной активности, расширение партнерской сети НКО, появление новых форм проведения досуга, а также масштабных городских праздников с вовлечением жителей заполярных городов», — отметила Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля». Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте www.nornickel.ru в разделе "Устойчивое развитие — Общество — Мир новых возможностей".

Просмотров:191 Участие в конкурсе могут принять некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, а также корпоративные волонтеры компании. Грантовый фонд конкурса — 125 млн руб.Конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, — важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 года. За четыре года на конкурс поступило 1576 заявок, из которых было поддержано 410 проектов на сумму 389,1 млн руб.В этом году конкурс впервые состоится в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, где расположен производственный актив компании — Быстринский ГОК. «Норникель» использует здесь не только самые современные технологии и оборудование, но и передовой опыт по поддержке социальных проектов: в августе было организовано социально-конструкторское бюро для вовлечения местных организаций в проектную деятельность.На конкурс принимаются проекты, направленные на внедрение новых методик и технологий работы с детьми и молодежью, создание и реконструкцию общественных пространств, формирование экологической культуры, развитие физической культуры и массового спорта, сохранение и возрождение культурного наследия, расширение спектра услуг НКО и др.«За время реализации конкурса мы отмечаем рост общественной активности, расширение партнерской сети НКО, появление новых форм проведения досуга, а также масштабных городских праздников с вовлечением жителей заполярных городов», — отметила Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля».Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте www.nornickel.ru в разделе "Устойчивое развитие — Общество — Мир новых возможностей".