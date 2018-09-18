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18 сентября 2018, 11:03



Александр Усс официально станет губернатором края 21 сентября.

Официально Александр Усс станет губернатором края 21 сентября. Торжественная церемония пройдет в большом зале Красноярской краевой филармонии. Эту дату парламентарии поддержали на голосовании единогласно. Напомним, на прошедших 9 сентября выборах Александр Усс набрал 60,19% голосов избирателей региона при явке 28,94%. Вторым оказался либерал-демократ Егор Бондаренко, набравший 23,34% голосов, а третьим — Александр Лымпио от «Справедливой России» с 12,32%.

Просмотров:198 Депутаты Законодательного собрания назначили официальную дату вступления Александра Усса в должность губернатора Красноярского края. Решение парламентарии приняли сегодня на чрезвычайной сессии.Официально Александр Усс станет губернатором края 21 сентября. Торжественная церемония пройдет в большом зале Красноярской краевой филармонии. Эту дату парламентарии поддержали на голосовании единогласно.Напомним, на прошедших 9 сентября выборах Александр Усс набрал 60,19% голосов избирателей региона при явке 28,94%. Вторым оказался либерал-демократ Егор Бондаренко, набравший 23,34% голосов, а третьим — Александр Лымпио от «Справедливой России» с 12,32%.