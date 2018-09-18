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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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22:16 В Норильске объявлен конкурс на разработку плана городской среды Готовый мастер-план представят общественности Норильска в 2019 году
16:50 Краевая инспекция труда проведет прием граждан в Норильске.
16:39 20 сентября стартует эстафета огня зимней Универсиады-2019.
16:06 В «Родине» стартует новый сезон проекта «Мировое искусство на большом экране».
16:03 «Экскаватор-уничтожитель снова в деле!». В норильских соцсетях активно обсуждают снос недостроенных зданий на ул. 50 лет Октября.
15:38 В Норильске идет строительство современного полигона для размещения отходов. Природоохранный объект стоимостью более двух млрд рублей возводит Заполярный филиал «Норникеля».
15:23 Депутаты Заксобрания сегодня приняли в окончательном чтении законопроект о предоставлении льгот жителям Красноярского края предпенсионного возраста.
14:58 В Норильске вовсю идет снос девятиэтажного дома на ул. 50 лет Октября.
12:54 Красноярский край поставил новый рекорд по госдолгу.
11:03 Александр Усс официально станет губернатором края 21 сентября.
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