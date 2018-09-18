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18 сентября 2018, 12:54



Красноярский край поставил новый рекорд по госдолгу.

Отметку в 100 млрд сумма долга переваливает уже не впервые. Так, на 1 марта 2018 года госдолг края составлял 104,5 млрд рублей, однако через месяц снизился до уровня в 99,5 млрд рублей. Почти аналогичные движения наблюдались и годом ранее. В феврале 2017 года госдолг достигал 105,4 млрд рублей, что стало рекордом для региона, однако к апрелю сумма снизилась до 99,9 млрд. В текущей структуре задолженности 71 млрд приходится на заимствования по линии гособлигаций, 24 млрд рублей край должен федерации, 11 млрд – по банковским кредитам.

Просмотров:214 По данным на 1 сентября 2018 года, размер госдолга Красноярского края достиг 106,6 млрд рублей – это абсолютный рекорд региона за последние годы. Данные о сумме госдолга опубликованы на официальном портале региональных властей, сообщают ДЕЛА.ru.Отметку в 100 млрд сумма долга переваливает уже не впервые. Так, на 1 марта 2018 года госдолг края составлял 104,5 млрд рублей, однако через месяц снизился до уровня в 99,5 млрд рублей.Почти аналогичные движения наблюдались и годом ранее. В феврале 2017 года госдолг достигал 105,4 млрд рублей, что стало рекордом для региона, однако к апрелю сумма снизилась до 99,9 млрд.В текущей структуре задолженности 71 млрд приходится на заимствования по линии гособлигаций, 24 млрд рублей край должен федерации, 11 млрд – по банковским кредитам.