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18 сентября 2018, 14:58



В Норильске вовсю идет снос девятиэтажного дома на ул. 50 лет Октября.

Заказчиком демонтажа выступает управление капитальных ремонтов и строительства администрации Норильска. Генподрядчик - ООО «Стройтехнология». Стоит отметить, что это местная строительная компания, основанная в Норильске в 2009 году, демонтировала аварийное здание на ул. Талнахской, 59, к. 1. Ответственный за производство работ, проще говоря, прораб, - Константин Акмаев. Он руководил работами не только на Талнахской, но и при сносе здания института Крайнего Севера как сотрудник ООО «Ликвидатор». Константин рассказал, что вот уже шесть лет его услугами пользуются строительные фирмы по всей России. Строительством начал заниматься в родной Осетии - возводил погранзаставу после войны в Цхинвале. Бесценный опыт получил на олимпийской стройке в Сочи - руководил бригадой, которая сносила здания, мешающие строительству тоннеля. Поработал на Сахалине, Камчатке, во Владивостоке. В Норильск прилетает тогда, когда сносится очередное здание и требуется его помощь. После окончания полного объема работ (снос зданий, вывоз мусора), а по плану это должно случиться до 1 ноября 2018 года, он полетит в Иркутск.

Просмотров:295 Сложность в демонтаже этого объекта, в который входят два дома - 2б и 2в, в том, что нужно оставить ростверки. Поэтому нельзя просто «подбить» несущие конструкции и позволить зданиям сложиться. Здесь разрушение должно происходить поэтапно, чтобы по насыпи, которая образуется из строительного мусора, экскаватор мог подобраться к верхним этажам. На разрушение домов планируется потратить дней 15. Здание института Крайнего Севера, например, «сложили» за 13 дней.Заказчиком демонтажа выступает управление капитальных ремонтов и строительства администрации Норильска. Генподрядчик - ООО «Стройтехнология». Стоит отметить, что это местная строительная компания, основанная в Норильске в 2009 году, демонтировала аварийное здание на ул. Талнахской, 59, к. 1.Ответственный за производство работ, проще говоря, прораб, - Константин Акмаев. Он руководил работами не только на Талнахской, но и при сносе здания института Крайнего Севера как сотрудник ООО «Ликвидатор».Константин рассказал, что вот уже шесть лет его услугами пользуются строительные фирмы по всей России. Строительством начал заниматься в родной Осетии - возводил погранзаставу после войны в Цхинвале. Бесценный опыт получил на олимпийской стройке в Сочи - руководил бригадой, которая сносила здания, мешающие строительству тоннеля. Поработал на Сахалине, Камчатке, во Владивостоке. В Норильск прилетает тогда, когда сносится очередное здание и требуется его помощь. После окончания полного объема работ (снос зданий, вывоз мусора), а по плану это должно случиться до 1 ноября 2018 года, он полетит в Иркутск.