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18 сентября 2018, 15:23



Депутаты Заксобрания сегодня приняли в окончательном чтении законопроект о предоставлении льгот жителям Красноярского края предпенсионного возраста.

«На сессии состоялся деловой разговор. Основная тема — сохранение действующих льгот для граждан, достигших 55 и 60 лет. Раньше на такие меры поддержки могли претендовать люди, вышедшие на заслуженный отдых, но мы понимаем, что в недалекой перспективе возможны изменения пенсионного возраста на федеральном уровне. В своем телевизионном обращении президент страны Владимир Путин попросил региональные парламенты сохранить местные льготы, что мы, собственно говоря, сегодня и сделали — заложили гарантии в бюджете и обеспечили мерами социальной поддержки людей на будущее. Это важное решение принято с учетом потребностей наших граждан. Какие бы изменения ни происходили в федеральном законодательстве в части пенсионного возраста, женщины и мужчины, достигшие 55 и 60 лет соответственно, будут обеспечены льготами», — рассказал спикер Законодательного собрания.

Просмотров:174 На меры социальной поддержки смогут рассчитывать те, кто попадет под пенсионную реформу. Субсидии предоставят женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. Принятие документа после чрезвычайной сессии прокомментировал председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов.«На сессии состоялся деловой разговор. Основная тема — сохранение действующих льгот для граждан, достигших 55 и 60 лет. Раньше на такие меры поддержки могли претендовать люди, вышедшие на заслуженный отдых, но мы понимаем, что в недалекой перспективе возможны изменения пенсионного возраста на федеральном уровне. В своем телевизионном обращении президент страны Владимир Путин попросил региональные парламенты сохранить местные льготы, что мы, собственно говоря, сегодня и сделали — заложили гарантии в бюджете и обеспечили мерами социальной поддержки людей на будущее. Это важное решение принято с учетом потребностей наших граждан. Какие бы изменения ни происходили в федеральном законодательстве в части пенсионного возраста, женщины и мужчины, достигшие 55 и 60 лет соответственно, будут обеспечены льготами», — рассказал спикер Законодательного собрания.