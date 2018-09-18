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18 сентября 2018, 15:38



В Норильске идет строительство современного полигона для размещения отходов. Природоохранный объект стоимостью более двух млрд рублей возводит Заполярный филиал «Норникеля».

Проект составлен с учетом современных методов обращения с отходами, которые предусматривают снижение неблагоприятного воздействия на здоровье населения и среду обитания человека на каждом этапе: в процессах сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения неутилизируемых промышленных отходов. Проект получил положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы управления Росприроднадзора по Красноярскому краю, а также имеет положительное заключение государственной экспертизы федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России» Красноярский филиал. На новом полигоне планируется размещать и обезвреживать (сжигать) промышленные отходы III-V классов опасности и размещение твердых коммунальных отходов (III класс – умеренно опасные отходы, IV класс – малоопасные отходы, V класс – практически неопасные отходы). Мощность объекта – 300 тыс. тонн отходов в год. Планируемый срок эксплуатации полигона составляет 30 лет. Промотходы III класса опасности будут сжигаться в специально обустроенном инсинераторе – установке для термического обезвреживания и уничтожения жидких, твердых и газообразных отходов при температурах от 400 до 1200 градусов Цельсия. Это позволит значительно сократить объемы размещения отходов и снизить уровень их опасности. На полигоне предусмотрены все необходимые сооружения для эксплуатации – всего планируется постройка около 30 крупных объектов. В частности, это автодорога и ее освещение, гараж для спецтехники, места для обеззараживания и мойки автотранспорта, локальные очистные сооружения, водоотводные каналы, наблюдательные скважины и т. д. На полигоне планируется устройство единой системы сбора и очистки загрязненных вод, которая состоит из каналов, лотков и локальных очистных сооружений. Строительные работы начались во II квартале текущего года, причем параллельно на самом полигоне и хозблоке. Строительство котлована полигона ведется путем отсыпки и выравнивания площадки. Всего планируется переместить около 800 тысяч кубических метров грунта. К сентябрю успели выполнить 6% от намеченного объема. Чтобы предотвратить попадание загрязненной воды в грунт всю площадь будущего полигона огородят специальной дамбой, а дно котлована выстилают геомембраной. Работы с этим материалом ведут по уже выровненной площадке. К этому времени застелено более 20 кв. м, всего же будет уложено 375 кв. м геомембраны. Отметим, сейчас в Центральном районе Норильска действуют два промышленных отвала, и других альтернативных объектов для размещения отходов производства нет. Оба они уже заполнены ориентировочно на 70-80% и, по предварительным данным, их остаточный срок эксплуатации не превышает пяти лет. Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ нового полигона – III кв. 2020 г. Подробно о строительстве и назначении нового полигона читайте в ближайшем номере «Заполярной правды».

Просмотров:180 Площадь полигона для размещения производственных отходов составит 45 гектаров. Объект находится на территории «хвостохранилища» Надеждинского металлургического завода в 1,7 км от дороги Норильск-Алыкель.Проект составлен с учетом современных методов обращения с отходами, которые предусматривают снижение неблагоприятного воздействия на здоровье населения и среду обитания человека на каждом этапе: в процессах сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения неутилизируемых промышленных отходов.Проект получил положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы управления Росприроднадзора по Красноярскому краю, а также имеет положительное заключение государственной экспертизы федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России» Красноярский филиал.На новом полигоне планируется размещать и обезвреживать (сжигать) промышленные отходы III-V классов опасности и размещение твердых коммунальных отходов (III класс – умеренно опасные отходы, IV класс – малоопасные отходы, V класс – практически неопасные отходы). Мощность объекта – 300 тыс. тонн отходов в год. Планируемый срок эксплуатации полигона составляет 30 лет.Промотходы III класса опасности будут сжигаться в специально обустроенном инсинераторе – установке для термического обезвреживания и уничтожения жидких, твердых и газообразных отходов при температурах от 400 до 1200 градусов Цельсия. Это позволит значительно сократить объемы размещения отходов и снизить уровень их опасности.На полигоне предусмотрены все необходимые сооружения для эксплуатации – всего планируется постройка около 30 крупных объектов. В частности, это автодорога и ее освещение, гараж для спецтехники, места для обеззараживания и мойки автотранспорта, локальные очистные сооружения, водоотводные каналы, наблюдательные скважины и т. д.На полигоне планируется устройство единой системы сбора и очистки загрязненных вод, которая состоит из каналов, лотков и локальных очистных сооружений.Строительные работы начались во II квартале текущего года, причем параллельно на самом полигоне и хозблоке. Строительство котлована полигона ведется путем отсыпки и выравнивания площадки. Всего планируется переместить около 800 тысяч кубических метров грунта. К сентябрю успели выполнить 6% от намеченного объема. Чтобы предотвратить попадание загрязненной воды в грунт всю площадь будущего полигона огородят специальной дамбой, а дно котлована выстилают геомембраной. Работы с этим материалом ведут по уже выровненной площадке. К этому времени застелено более 20 кв. м, всего же будет уложено 375 кв. м геомембраны.Отметим, сейчас в Центральном районе Норильска действуют два промышленных отвала, и других альтернативных объектов для размещения отходов производства нет. Оба они уже заполнены ориентировочно на 70-80% и, по предварительным данным, их остаточный срок эксплуатации не превышает пяти лет.Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ нового полигона – III кв. 2020 г.Подробно о строительстве и назначении нового полигона читайте в ближайшем номере «Заполярной правды».