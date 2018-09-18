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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
18 сентября 2018, 15:38

В Норильске идет строительство современного полигона для размещения отходов. Природоохранный объект стоимостью более двух млрд рублей возводит Заполярный филиал «Норникеля».


Площадь полигона для размещения производственных отходов составит 45 гектаров. Объект находится на территории «хвостохранилища» Надеждинского металлургического завода в 1,7 км от дороги Норильск-Алыкель.
Проект составлен с учетом современных методов обращения с отходами, которые предусматривают снижение неблагоприятного воздействия на здоровье населения и среду обитания человека на каждом этапе: в процессах сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения неутилизируемых промышленных отходов.
Проект получил положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы управления Росприроднадзора по Красноярскому краю, а также имеет положительное заключение государственной экспертизы федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России» Красноярский филиал.
На новом полигоне планируется размещать и обезвреживать (сжигать) промышленные отходы III-V классов опасности и размещение твердых коммунальных отходов (III класс – умеренно опасные отходы, IV класс – малоопасные отходы, V класс – практически неопасные отходы). Мощность объекта – 300 тыс. тонн отходов в год. Планируемый срок эксплуатации полигона составляет 30 лет.
Промотходы III класса опасности будут сжигаться в специально обустроенном инсинераторе – установке для термического обезвреживания и уничтожения жидких, твердых и газообразных отходов при температурах от 400 до 1200 градусов Цельсия. Это позволит значительно сократить объемы размещения отходов и снизить уровень их опасности.
На полигоне предусмотрены все необходимые сооружения для эксплуатации – всего планируется постройка около 30 крупных объектов. В частности, это автодорога и ее освещение, гараж для спецтехники, места для обеззараживания и мойки автотранспорта, локальные очистные сооружения, водоотводные каналы, наблюдательные скважины и т. д.
На полигоне планируется устройство единой системы сбора и очистки загрязненных вод, которая состоит из каналов, лотков и локальных очистных сооружений.
Строительные работы начались во II квартале текущего года, причем параллельно на самом полигоне и хозблоке. Строительство котлована полигона ведется путем отсыпки и выравнивания площадки. Всего планируется переместить около 800 тысяч кубических метров грунта. К сентябрю успели выполнить 6% от намеченного объема. Чтобы предотвратить попадание загрязненной воды в грунт всю площадь будущего полигона огородят специальной дамбой, а дно котлована выстилают геомембраной. Работы с этим материалом ведут по уже выровненной площадке. К этому времени застелено более 20 кв. м, всего же будет уложено 375 кв. м геомембраны.
Отметим, сейчас в Центральном районе Норильска действуют два промышленных отвала, и других альтернативных объектов для размещения отходов производства нет. Оба они уже заполнены ориентировочно на 70-80% и, по предварительным данным, их остаточный срок эксплуатации не превышает пяти лет.
Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ нового полигона – III кв. 2020 г.
Подробно о строительстве и назначении нового полигона читайте в ближайшем номере «Заполярной правды».

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