Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 сентября 2018, 16:03



«Экскаватор-уничтожитель снова в деле!». В норильских соцсетях активно обсуждают снос недостроенных зданий на ул. 50 лет Октября.

Ответственный за производство работ Константин Акаев удивлен, что снос высотного здания с помощью одного экскаватора в Норильске вызывает такой общественный резонанс. На материке это обычное явление. Здесь же местные экскаваторщики поначалу боялись браться за такое дело, и поэтому на демонтаж предыдущих зданий (Комсомольская, 1, Талнахская, 59) приходилось приглашать специалистов с материка. Сегодня же в кабине экскаватора, разрушающего девятиэтажку на 50 лет Октября, норильчанин Салим, приехавший в город из Дагестана 14 лет назад. На Комсомольской, 1, он только отгружал строительный мусор. И набирался опыта. Так что экскаватор, сносящий норильские здания, один, а вот «бешеный, или безбашенный экскаваторщик», как говорят в народе, - это разные люди. Салим не понимает, чем вызван такой интерес к его персоне. «Я просто выполняю свою работу, которую люблю и знаю. И я совсем не безбашенный», - смущаясь, говорит он. Признается, что ему, как и любому человеку, страшно, когда рушится дом. Только в отличие от обывателей он, сидя в кабине, знает и понимает, что и как необходимо сделать, чтобы плиты падали именно туда, куда нужно, и так, как нужно. Перед началом работы экскаваторщик вместе с рабочими обязательно осматривает объект. Затем в процессе работы ковшом он постоянно находится на связи с бригадой. По рации ребята говорят, как пошли трещины, куда необходимо переместиться. Также с рацией за происходящим наблюдает и прораб Константин, который и координирует всю работу. Так что это только со стороны кажется, что этакий экскаваторщик-одиночка рушит в свое удовольствие дом за домом, на деле же снос здания - коллективный процесс, и положительный результат возможен только при правильном подходе, исключающем всякую «безбашенность». Здесь в первую очередь важен холодный и точный расчет.

Просмотров:268 На днях соцсети и WhatsApp-группы запестрили сообщениями: «Экскаватор-уничтожитель снова в деле!», «Опять этот безбашенный и отважный экскаваторщик», «Этого экскаваторщика пора на медали за отвагу номинировать», «Сфоткайте этого человека, мы должны знать героя в лицо!». «Заполярка» побывала на строительной площадке и пообщалась с участниками процесса демонтажа.Ответственный за производство работ Константин Акаев удивлен, что снос высотного здания с помощью одного экскаватора в Норильске вызывает такой общественный резонанс. На материке это обычное явление. Здесь же местные экскаваторщики поначалу боялись браться за такое дело, и поэтому на демонтаж предыдущих зданий (Комсомольская, 1, Талнахская, 59) приходилось приглашать специалистов с материка. Сегодня же в кабине экскаватора, разрушающего девятиэтажку на 50 лет Октября, норильчанин Салим, приехавший в город из Дагестана 14 лет назад. На Комсомольской, 1, он только отгружал строительный мусор. И набирался опыта.Так что экскаватор, сносящий норильские здания, один, а вот «бешеный, или безбашенный экскаваторщик», как говорят в народе, - это разные люди.Салим не понимает, чем вызван такой интерес к его персоне.«Я просто выполняю свою работу, которую люблю и знаю. И я совсем не безбашенный», - смущаясь, говорит он.Признается, что ему, как и любому человеку, страшно, когда рушится дом. Только в отличие от обывателей он, сидя в кабине, знает и понимает, что и как необходимо сделать, чтобы плиты падали именно туда, куда нужно, и так, как нужно.Перед началом работы экскаваторщик вместе с рабочими обязательно осматривает объект. Затем в процессе работы ковшом он постоянно находится на связи с бригадой. По рации ребята говорят, как пошли трещины, куда необходимо переместиться. Также с рацией за происходящим наблюдает и прораб Константин, который и координирует всю работу.Так что это только со стороны кажется, что этакий экскаваторщик-одиночка рушит в свое удовольствие дом за домом, на деле же снос здания - коллективный процесс, и положительный результат возможен только при правильном подходе, исключающем всякую «безбашенность». Здесь в первую очередь важен холодный и точный расчет.