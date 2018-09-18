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18 сентября 2018, 16:06



В «Родине» стартует новый сезон проекта «Мировое искусство на большом экране».

28 сентября в 20.00 откроет новый сезон российский документальный фильм «Про рок». В центре сюжета фильма находятся четыре молодые рок-группы: «Сам себе Джо», «Cosmic LATTE», «Городок чекистов» и «Смайлы». Все они - представители новой уральской рок-культуры. В фильме представлены размышления молодых музыкантов о своем выборе в этой жизни: на какие лишения они готовы пойти ради творчества и какие преграды способны заставить их отвернуться от своей мечты. Кинокартина получила главный приз как лучший документальный фильм на кинофестивале «Движение» в 2017 году.

Просмотров:162 Напомним, в рамках проекта в кинокомплексе «Родина» каждую последнюю пятницу месяца единственным сеансом демонстрируются лучшие образцы музыкального, хореографического искусства, фильмы-выставки.28 сентября в 20.00 откроет новый сезон российский документальный фильм «Про рок». В центре сюжета фильма находятся четыре молодые рок-группы: «Сам себе Джо», «Cosmic LATTE», «Городок чекистов» и «Смайлы». Все они - представители новой уральской рок-культуры. В фильме представлены размышления молодых музыкантов о своем выборе в этой жизни: на какие лишения они готовы пойти ради творчества и какие преграды способны заставить их отвернуться от своей мечты.Кинокартина получила главный приз как лучший документальный фильм на кинофестивале «Движение» в 2017 году.