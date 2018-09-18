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18 сентября 2018, 16:39



20 сентября стартует эстафета огня зимней Универсиады-2019.

Церемония начнется 20 сентября в 16.00 по московскому времени и пройдет на территории университета Турина. В рамках торжественной церемонии состоится презентация Красноярского края и города Красноярска. Украшением ее станет творческий номер «Енисейская Сибирь», режиссером которого выступил серебряный призер Олимпийских игр, посол зимней Универсиады-2019 Илья Авербух. Кульминация церемонии - зажжение чаши огня. Российский сноубордист, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года, серебряный призер Всемирной зимней универсиады 2013 года, посол Студенческих игр Николай Олюнин зажжет от этой чаши факел зимней Универсиады-2019. 24 сентября огонь зимней Универсиады-2019 встретит Алматы, столица XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года. 26 сентября этап эстафеты огня в Китайской Народной Республике пройдет в Харбине, который принимал XXIV Всемирную зимнюю универсиаду 2009 года. 29 сентября начнется российский этап эстафеты огня Студенческих игр, который охватит 30 крупных городов страны, в том числе и Норильск. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске - столице зимней Универсиады-2019.

Просмотров:147 Церемония зажжения огня состоится в итальянском Турине. Турин станет первым городом международного этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады. Огонь Универсиады зажигают здесь по давней традиции, потому что в этом итальянском городе в 1959 году состоялась I Всемирная летняя универсиада.Церемония начнется 20 сентября в 16.00 по московскому времени и пройдет на территории университета Турина. В рамках торжественной церемонии состоится презентация Красноярского края и города Красноярска. Украшением ее станет творческий номер «Енисейская Сибирь», режиссером которого выступил серебряный призер Олимпийских игр, посол зимней Универсиады-2019 Илья Авербух.Кульминация церемонии - зажжение чаши огня. Российский сноубордист, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года, серебряный призер Всемирной зимней универсиады 2013 года, посол Студенческих игр Николай Олюнин зажжет от этой чаши факел зимней Универсиады-2019.24 сентября огонь зимней Универсиады-2019 встретит Алматы, столица XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года. 26 сентября этап эстафеты огня в Китайской Народной Республике пройдет в Харбине, который принимал XXIV Всемирную зимнюю универсиаду 2009 года.29 сентября начнется российский этап эстафеты огня Студенческих игр, который охватит 30 крупных городов страны, в том числе и Норильск. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске - столице зимней Универсиады-2019.