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18 сентября 2018, 16:50



Краевая инспекция труда проведет прием граждан в Норильске.

24 сентября с 14 до 17 часов работников и работодателей, имеющих вопросы по вопросам трудового законодательства РФ, приглашают в отдел обращений администрации Норильска (Ленинский пр., 26, каб.3).

Просмотров:169 Специалисты государственной инспекции труда в Красноярском крае проведут прием граждан в Норильске.24 сентября с 14 до 17 часов работников и работодателей, имеющих вопросы по вопросам трудового законодательства РФ, приглашают в отдел обращений администрации Норильска (Ленинский пр., 26, каб.3).