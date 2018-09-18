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18 сентября 2018, 22:16



В Норильске объявлен конкурс на разработку плана городской среды Готовый мастер-план представят общественности Норильска в 2019 году



Просмотров:99 Агентство развития Норильска принимает заявки на создание мастер-плана города - долгосрочной стратегии развития его городской среды и архитектуры. В сентябре планируется завершить прием заявок, приводит слова старшего вице-президента "Норникеля" Ларисы Зельковой ТАСС. "Агентство развития Норильска проводит конкурс среди компаний, которые могли бы разработать мастер-план развития города. В ближайшие недели закончится прием заявок, по результатам рассмотрения которых будут выбраны консультанты, которые помогут создать этот мастер-план", - сказала Зелькова. Она добавила, что сам мастер план представят общественности Норильска в 2019 году.