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19 сентября 2018, 10:34



В Норильске стартовало профилактическое мероприятие «Нелегал».

Профилактическое мероприятие продлится до 25 сентября.

Просмотров:164 Основная цель мероприятия - выявление иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность с нарушением требований миграционного законодательства. Кроме того, стражи порядка проведут проверки по фактам фиктивной регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и месту пребывания.Профилактическое мероприятие продлится до 25 сентября.