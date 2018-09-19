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19 сентября 2018, 10:40



Норильчанин перевел на счет мошенников более 24 тысяч рублей.

По данным отдела МВД России по городу Норильску, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано более сотни подобных преступлений.

Просмотров:167 54-летний житель района Талнах на одном из интернет-сайтов нашел страничку о продаже столового сервиза и перевел 24 209 рублей на счет злоумышленников. Когда потенциальный продавец перестал выходить на связь, мужчина понял, что его обманули. По данному факту проводится расследование.По данным отдела МВД России по городу Норильску, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано более сотни подобных преступлений.