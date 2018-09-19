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19 сентября 2018, 11:12



В Норильске завершаются работы по озеленению города.

Так, в Центральном районе в этом году озеленялись Комсомольский парк, площади Гвардейская и Памяти Героев, улицы Севастопольская, Пушкина, Ленинский проспект. Здесь установили вазоны, организовали цветочные клумбы и газоны. Общая площадь благоустройства составила почти шесть тысяч квадратных метров. В Талнахе за лето трава и цветы были высажены на улицах Первопроходцев, Строителей, Бауманской, Рудной, Диксона, Космонавтов, в парке отдыха на набережной реки Талнахской, в скверах Юбилейный и Студенческий, на площади Победы, смотровой площадке пятого микрорайона, возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Горняк». Общая площадь благоустройства составила 18 350 квадратных метров. Кайеркан озеленил улицы Победы, Шахтерскую, Норильскую, Надеждинскую и Центральную площадь. Здесь объемы насаждений составили 672 квадратных метра. Одним их финальных этапов в минувшие выходные стал общегородской субботник, в ходе которого газоны всех районов Норильска пополнились без малого тремя тысячами кустов ивы. В ближайшее время завершит работу по озеленению подзимний посев многолетней травы в новой зоне отдыха в Оганере на территории 1028 кв. м.

Просмотров:149 Традиционный сезонный этап финиширует в октябре, однако основной объем запланированного на лето уже выполнен.Так, в Центральном районе в этом году озеленялись Комсомольский парк, площади Гвардейская и Памяти Героев, улицы Севастопольская, Пушкина, Ленинский проспект. Здесь установили вазоны, организовали цветочные клумбы и газоны. Общая площадь благоустройства составила почти шесть тысяч квадратных метров.В Талнахе за лето трава и цветы были высажены на улицах Первопроходцев, Строителей, Бауманской, Рудной, Диксона, Космонавтов, в парке отдыха на набережной реки Талнахской, в скверах Юбилейный и Студенческий, на площади Победы, смотровой площадке пятого микрорайона, возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Горняк». Общая площадь благоустройства составила 18 350 квадратных метров.Кайеркан озеленил улицы Победы, Шахтерскую, Норильскую, Надеждинскую и Центральную площадь. Здесь объемы насаждений составили 672 квадратных метра.Одним их финальных этапов в минувшие выходные стал общегородской субботник, в ходе которого газоны всех районов Норильска пополнились без малого тремя тысячами кустов ивы.В ближайшее время завершит работу по озеленению подзимний посев многолетней травы в новой зоне отдыха в Оганере на территории 1028 кв. м.