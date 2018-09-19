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19 сентября 2018, 12:49



Флот ЕРП доставляет экспортные грузы. Лес из Дудинки отправляют в Египет.

На сегодняшний день в Лесосибирском порту заканчивается погрузка второй партии материалов, первая была доставлена в Дудинку 22 августа. В Дудинском порту осуществляется рейдовая перевалка груза на морские суда. Перевозку по морю будет обеспечивать Северное морское пароходство. Предприятием-отправителем выступает АО «Лесосибирский ЛДК № 1». Прибегнуть к доставке лесных грузов речным флотом пришлось в связи с высокой нагрузкой на железнодорожную станцию г. Лесосибирска. В данной ситуации речной флот является единственно надежным и проверенным вариантом доставки. Отметим, что в перевозках лесоматериалов задействован крупнотоннажный флот пароходства.

Просмотров:139 В Енисейском речном пароходстве в текущем навигационном сезоне стартовала работа по новому перспективному направлению грузовых перевозок. До конца сентября судам ЕРП предстоит перевезти из Лесосибирска в Дудинку порядка 12 тысяч кубометров пиломатериалов для дальнейшей доставки на экспорт в Египет, сообщает пресс-служба ЕРП.На сегодняшний день в Лесосибирском порту заканчивается погрузка второй партии материалов, первая была доставлена в Дудинку 22 августа. В Дудинском порту осуществляется рейдовая перевалка груза на морские суда. Перевозку по морю будет обеспечивать Северное морское пароходство.Предприятием-отправителем выступает АО «Лесосибирский ЛДК № 1». Прибегнуть к доставке лесных грузов речным флотом пришлось в связи с высокой нагрузкой на железнодорожную станцию г. Лесосибирска. В данной ситуации речной флот является единственно надежным и проверенным вариантом доставки.Отметим, что в перевозках лесоматериалов задействован крупнотоннажный флот пароходства.