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19 сентября 2018, 12:52



В Норильске началось формирование молодежного парламента нового созыва. Попасть в его состав может любой норильчанин до 30 лет.

Первым и одним из основных вопросов, которые обсудили депутаты, было утверждение положения о молодежном парламенте, который предстоит сформировать до конца этого года. Полномочия предыдущего коллегиального органа, сформированного в 2013 году при главе Норильска, истекли в 2017 году. Сейчас в его состав войдет 21 человек, треть из которых будет утверждена главой города, треть - депутатами, остальные семь человек станут самовыдвиженцами. Такая схема формирования парламента действует в аналогичной краевой структуре. Кандидатами могут стать люди, постоянно проживающие в Норильске в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Срок полномочий молодежного парламента, определенный в проекте положения, составляет два года. Работать молодые парламентарии будут на общественных началах. Основной задачей парламента станет помощь молодым норильчанам в реализации их интересов и прав, представление этих интересов городским властям, поддержка инициатив на территории города, взаимодействие с молодежным парламентом при Законодательном собрании Красноярского края. К будущим парламентариям также предъявляются следующие требования: это не могут быть молодые люди, имеющие непогашенную или неснятую судимость; имеющие гражданство другого государства; признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, а также те, чье членство в предыдущем созыве парламента было прекращено в результате нарушения Кодекса этики молодежного парламента. Депутаты единогласно поддержали инициативу возобновления работы молодежного парламента в Норильске. Нина Шпетная, депутат НГСД, уточнила, что хорошо бы, чтобы в состав парламента вошли представители молодежи из всех районов Норильска, а также предложила организовать для ребят обучение, чтобы новая деятельность сразу была четко понятной. Предложенный проект положения рекомендован для утверждения на сессии.

Просмотров:135 Новый политический сезон в Норильске открылся заседанием комиссии по законности и местному самоуправлению, предваряющей сессию Норильского городского Совета депутатов, которая пройдет в следующий вторник, 25 сентября.Первым и одним из основных вопросов, которые обсудили депутаты, было утверждение положения о молодежном парламенте, который предстоит сформировать до конца этого года. Полномочия предыдущего коллегиального органа, сформированного в 2013 году при главе Норильска, истекли в 2017 году. Сейчас в его состав войдет 21 человек, треть из которых будет утверждена главой города, треть - депутатами, остальные семь человек станут самовыдвиженцами. Такая схема формирования парламента действует в аналогичной краевой структуре. Кандидатами могут стать люди, постоянно проживающие в Норильске в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Срок полномочий молодежного парламента, определенный в проекте положения, составляет два года. Работать молодые парламентарии будут на общественных началах.Основной задачей парламента станет помощь молодым норильчанам в реализации их интересов и прав, представление этих интересов городским властям, поддержка инициатив на территории города, взаимодействие с молодежным парламентом при Законодательном собрании Красноярского края.К будущим парламентариям также предъявляются следующие требования: это не могут быть молодые люди, имеющие непогашенную или неснятую судимость; имеющие гражданство другого государства; признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, а также те, чье членство в предыдущем созыве парламента было прекращено в результате нарушения Кодекса этики молодежного парламента.Депутаты единогласно поддержали инициативу возобновления работы молодежного парламента в Норильске. Нина Шпетная, депутат НГСД, уточнила, что хорошо бы, чтобы в состав парламента вошли представители молодежи из всех районов Норильска, а также предложила организовать для ребят обучение, чтобы новая деятельность сразу была четко понятной. Предложенный проект положения рекомендован для утверждения на сессии.