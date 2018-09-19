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19 сентября 2018, 13:03



В Норильске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр.

Как было установлено, в июне 2018 года 25-летняя норильчанка арендовала нежилое помещение, в котором установила электронные игровые автоматы и организовала клуб, члены которого участвовали в незаконных азартных играх. Клуб работал ежедневно, вход в него осуществлялся по телефонному звонку доверенных лиц. В связи с нарушением Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» по результатам проверки следственным отделом по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны), сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края. Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой города признано законным и обоснованным. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле в прокуратуре города.

Просмотров:150 Прокуратура и полиция Норильска провели совместную проверку по факту незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования в одном из домов города.Как было установлено, в июне 2018 года 25-летняя норильчанка арендовала нежилое помещение, в котором установила электронные игровые автоматы и организовала клуб, члены которого участвовали в незаконных азартных играх. Клуб работал ежедневно, вход в него осуществлялся по телефонному звонку доверенных лиц.В связи с нарушением Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» по результатам проверки следственным отделом по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны), сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой города признано законным и обоснованным.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле в прокуратуре города.