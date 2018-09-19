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19 сентября 2018, 13:25



Кадровиков муниципальных структур обяжут отслеживать родственные связи среди сотрудников.

Теперь в действующую программу будет внесен пункт, обязывающий работников кадровых служб администрации города и ее структурных подразделений усилить контроль за ведением личных дел работников. В частности, для исключения конфликта интересов необходимо особое внимание уделять сведениям, содержащимся в анкетах людей, замещающих муниципальные должности и поступающих на муниципальную службу, а также об их родственниках и свойственниках (родство по браку). Кроме того, для повышения уровня деятельности в области профилактики коррупции сотрудники кадровых служб, в обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, должны будут ежегодно повышать свою квалификацию. Члены комиссии поддержали внесение данных изменений в действующую муниципальную программу «Профилактика и противодействие коррупции».

Просмотров:155 В ходе заседания комиссии по законности и местному самоуправлению депутаты рассмотрели проект изменений в действующую муниципальную программу «Профилактика и противодействие коррупции», который должен усилить в городе работу в этом направлении.Теперь в действующую программу будет внесен пункт, обязывающий работников кадровых служб администрации города и ее структурных подразделений усилить контроль за ведением личных дел работников. В частности, для исключения конфликта интересов необходимо особое внимание уделять сведениям, содержащимся в анкетах людей, замещающих муниципальные должности и поступающих на муниципальную службу, а также об их родственниках и свойственниках (родство по браку). Кроме того, для повышения уровня деятельности в области профилактики коррупции сотрудники кадровых служб, в обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, должны будут ежегодно повышать свою квалификацию.Члены комиссии поддержали внесение данных изменений в действующую муниципальную программу «Профилактика и противодействие коррупции».