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19 сентября 2018, 13:31



Для освоения Арктики будут использовать умных роботов и искусственный интеллект.

В программе заседания клуба состоятся презентации разработчиков систем робототехники и искусственного интеллекта для использования в условиях Крайнего Севера. В мероприятии примут участие представители государственных структур, научно-образовательных учреждений и компаний-разработчиков, предприятий, ведущих хозяйственную деятельность в Арктической зоне РФ, эксперты в области развития Крайнего Севера, журналисты, всего более 20 чел. Будут представлены программное обеспечение, интеллектуальные машины, образцы и макеты робототехники, предназначенной для использования в условиях высоких широт. Мероприятие организовывают: координационный совет по развитию северных территорий и Арктики Российского союза промышленников и предпринимателей, Союз промышленников и предпринимателей Заполярья при поддержке экспертного центра «ПОРА». Научные партнеры - Арктическая академия наук и Российская академия естествознания.

Просмотров:134 16 октября в Москве состоится заседание дискуссионного клуба экспертного центра «ПОРА» по итогам реализации проекта «Применение систем искусственного интеллекта в условиях нового этапа освоения Арктики».В программе заседания клуба состоятся презентации разработчиков систем робототехники и искусственного интеллекта для использования в условиях Крайнего Севера. В мероприятии примут участие представители государственных структур, научно-образовательных учреждений и компаний-разработчиков, предприятий, ведущих хозяйственную деятельность в Арктической зоне РФ, эксперты в области развития Крайнего Севера, журналисты, всего более 20 чел.Будут представлены программное обеспечение, интеллектуальные машины, образцы и макеты робототехники, предназначенной для использования в условиях высоких широт.Мероприятие организовывают: координационный совет по развитию северных территорий и Арктики Российского союза промышленников и предпринимателей, Союз промышленников и предпринимателей Заполярья при поддержке экспертного центра «ПОРА». Научные партнеры - Арктическая академия наук и Российская академия естествознания.