Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 сентября 2018, 14:09



Медики, повара и охранники. Норильский центр занятости населения рассказал «Заполярке» о самых востребованных в городе профессиях.

Что касается рабочих специальностей, то их горячая десятка вакансий начинается с охранников. Они требуются в самых разных организациях - от детских садов и магазинов до промышленных предприятий. Традиционно много вакансий и для низкоквалифицированного труда: гардеробщик, грузчик, дворник, дорожные, подсобные и кухонные рабочие, почтальон, сторож (вахтер), уборщик производственных и служебных помещений - также свыше 200 вакансий. Всего же за семь месяцев 2018 года работодатели заявили в службу занятости свыше 9,5 тысячи вакансий. Обратиться за содействием в поиске работы могут не только безработные, но и пенсионеры. Пособие по безработице им не назначат, ведь у них уже есть доход, а помощь в подборе вакансий окажут. Например, пенсионеры по старости, которые стремятся вернуться к трудовой деятельности, если здоровье им позволяет, могут бесплатно отучиться на курсах, организованных Центром занятости населения. Также на бесплатное обучение могут рассчитывать безработные граждане, состоящие на учете в ЦЗН, и женщины в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Сейчас служба занятости в Норильске набирает желающих обучиться профессиям электромонтера по ремонту оборудования, электрогазосварщика, пекаря-кондитера. Уже прошли курсы водителей автобуса, поваров. Профильных специалистов обучали пакету программ «1С:предприятие». В целом, если работодатель не может подобрать персонал с подходящей подготовкой, он может инициировать проведение курсов по нужной специальности. При этом служба занятости оплатит обучение безработных граждан, выплатит им стипендию и материальную помощь (если нет прогулов и неуспеваемости), а вопрос работодателя - организация практики, оплата труда наставника и спецодежда. Вакансии рабочих профессий и предлагаемая зарплата: 1. Охранник - 30-50 тыс. руб. 2. Повар - 22-68 тыс. руб. 3. Продавец - 29-80 тыс. руб. 4. Водитель автомобиля - 28-70 тыс. руб. 5. Электрогазосварщик - 36-76 тыс. руб. 6. Водитель автобуса - 36-76 тыс. руб. 7. Слесарь аварийно-восстановительных работ - 44-51 тыс. руб. 8. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию - 45-50 тыс. руб. 9. Слесарь-ремонтник - 43-72 тыс. руб. 10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 48-74 тыс. руб. Вакансии профессий служащих, специалистов и предлагаемая зарплата: 1. Врач (различных специализаций)- 30-100 тыс. руб. 2. Медицинская сестра - 20-60 тыс. руб. 3. Фельдшер - 23-44 тыс. руб. 4. Учитель (различных направлений) - 29-80 тыс. руб. 5. Экономист - 18-45 тыс. руб. 6. Специалист сферы строительства (инженер, мастер) - 35-88 тыс. руб. 7. Музыкальный руководитель - 25-65 тыс. руб. 8. Провизор, фармацевт - 23-60 тыс. руб. 9. Инженер-программист - 33-120 тыс. руб. 10. Бухгалтер, главный бухгалтер - 30-100 тыс. руб.

Просмотров:141 Самые востребованные сейчас специалисты - это медики: врачи самых различных специализаций (хирурги, офтальмологи, терапевты, реаниматологи, акушеры, педиатры, бактериологи и т. д.), фельдшеры и медсестры. Всего, по данным на 1 сентября, в Центре занятости населения свыше 200 таких вакансий.Что касается рабочих специальностей, то их горячая десятка вакансий начинается с охранников. Они требуются в самых разных организациях - от детских садов и магазинов до промышленных предприятий. Традиционно много вакансий и для низкоквалифицированного труда: гардеробщик, грузчик, дворник, дорожные, подсобные и кухонные рабочие, почтальон, сторож (вахтер), уборщик производственных и служебных помещений - также свыше 200 вакансий. Всего же за семь месяцев 2018 года работодатели заявили в службу занятости свыше 9,5 тысячи вакансий.Обратиться за содействием в поиске работы могут не только безработные, но и пенсионеры. Пособие по безработице им не назначат, ведь у них уже есть доход, а помощь в подборе вакансий окажут. Например, пенсионеры по старости, которые стремятся вернуться к трудовой деятельности, если здоровье им позволяет, могут бесплатно отучиться на курсах, организованных Центром занятости населения. Также на бесплатное обучение могут рассчитывать безработные граждане, состоящие на учете в ЦЗН, и женщины в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет.Сейчас служба занятости в Норильске набирает желающих обучиться профессиям электромонтера по ремонту оборудования, электрогазосварщика, пекаря-кондитера. Уже прошли курсы водителей автобуса, поваров. Профильных специалистов обучали пакету программ «1С:предприятие». В целом, если работодатель не может подобрать персонал с подходящей подготовкой, он может инициировать проведение курсов по нужной специальности. При этом служба занятости оплатит обучение безработных граждан, выплатит им стипендию и материальную помощь (если нет прогулов и неуспеваемости), а вопрос работодателя - организация практики, оплата труда наставника и спецодежда.1. Охранник - 30-50 тыс. руб.2. Повар - 22-68 тыс. руб.3. Продавец - 29-80 тыс. руб.4. Водитель автомобиля - 28-70 тыс. руб.5. Электрогазосварщик - 36-76 тыс. руб.6. Водитель автобуса - 36-76 тыс. руб.7. Слесарь аварийно-восстановительных работ - 44-51 тыс. руб.8. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию - 45-50 тыс. руб.9. Слесарь-ремонтник - 43-72 тыс. руб.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 48-74 тыс. руб.1. Врач (различных специализаций)- 30-100 тыс. руб.2. Медицинская сестра - 20-60 тыс. руб.3. Фельдшер - 23-44 тыс. руб.4. Учитель (различных направлений) - 29-80 тыс. руб.5. Экономист - 18-45 тыс. руб.6. Специалист сферы строительства (инженер, мастер) - 35-88 тыс. руб.7. Музыкальный руководитель - 25-65 тыс. руб.8. Провизор, фармацевт - 23-60 тыс. руб.9. Инженер-программист - 33-120 тыс. руб.10. Бухгалтер, главный бухгалтер - 30-100 тыс. руб.