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19 сентября 2018, 15:49



Торговая сеть бытовой техники заплатила крупный штраф и неустойку за продажу в Норильске телевизора с дефектом экрана.

Пришлось разбираться в суде, по решению которого с ООО «Эльдорадо» взыскали стоимость телевизора, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований покупателя в сумме 46 832 рубля, штраф за то, что требования не удовлетворили добровольно, в сумме 99 093 рубля и компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей. Общая сумма взыскания составила около 300 тысяч рублей.

Просмотров:133 С жалобой в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске обратился покупатель «Эльдорадо». Он приобрел в магазине торговой сети телевизор Ultra HD Samsung за 146 353 рубля, но вскоре у экрана обнаружился дефект. Покупатель направил в «Эльдорадо» претензию, желая вернуть товар и получить назад уплаченные за него деньги, но магазин не выполнил этого.Пришлось разбираться в суде, по решению которого с ООО «Эльдорадо» взыскали стоимость телевизора, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований покупателя в сумме 46 832 рубля, штраф за то, что требования не удовлетворили добровольно, в сумме 99 093 рубля и компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей.Общая сумма взыскания составила около 300 тысяч рублей.