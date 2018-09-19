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19 сентября 2018, 16:11



В Норильске определены лучшие автоледи и автомен. АвтоParty собрало и объединило любителей легковых авто.

Состязания проходили в четыре этапа. Музыкальный этап «БиБиМix» предполагал наигрывание музыкальной композиции клаксоном своего авто. Далее следовал практический этап, в ходе которого автолюбители должны были выполнить шесть упражнений: остановку и начало движения на подъеме; разворот в ограниченном пространстве; повороты на 90 градусов; змейку; движение и маневрирование задним ходом, а также въезд в бокс задним ходом и парковку авто и выезд с парковочного места. В ходе демонстрации практических навыков жюри оценивало точность выполнения заданий и время на прохождение трассы. За каждое нарушение начислялось дополнительное время в пять секунд. На творческом этапе АвтоParty участники должны были представить жюри оригинальное оформление своего автомобиля. На этом этапе оценивалась креативность оформления авто, его оригинальная презентация, наличие элементов принадлежности авто к предприятию, которое представляют конкурсанты. Завершающим этапом стала демонстрация знаний правил дорожного движения. По итогам всех этапов конкурса лучшим автоменом стал представитель АТО «ЦАТК» Иван Березин, а лучшей автоледи - Анна Дергелёва, сотрудница Дворца культуры. «Каждый из участников выступил достойно, – говорит Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г. Норильску. – Небольшое волнение было на автодроме, но это закономерно, поскольку любой конкурс предполагает соревновательность между участниками. Поразило то, с какой ловкостью выполняли упражнения некоторые женщины и некоторые мужчины. Интересно, что автомены чувствовали себя на автодроме более уверенно и старались выполнять задания на скорости, а автоледи, действовали более аккуратно и допускали меньше ошибок при выполнении упражнений. По статистике женщины попадают в аварии намного реже мужчин». Подобного рода конкурсы городу очень нужны, считает старший инспектор по пропаганде ОГИБДД, поскольку это популяризирует культуру вождения автомобиля, пропагандирует безопасное поведение на дороге и уважительное отношение к другим участникам дорожного движения.

Просмотров:125 Организовали этот веселый и профессиональный конкурс молодые специалисты ООО «ЗСК», а поддержку им оказали Норильский центр безопасности движения и отдел ГИБДД. Участниками конкурса могли стать молодые специалисты «Норильского никеля» от 18 до 35 лет. Свое желание участвовать в АвтоParty выразили семь девушек и пятеро юношей. В ходе конкурса участники должны были продемонстрировать знания правил дорожного движения и умение применять их. Демонстрация практических навыков происходила на автодроме. Примечательно, что ранее в аналогичных конкурсах участвовали только автоледи, и в этом году свое мастерство вождения легкового авто барышни продемонстрировали уже в третий раз. А вот автомены приняли участие в конкурсе впервые. Объединение автомобилистов мужского и женского пола и дало название конкурсу.Состязания проходили в четыре этапа. Музыкальный этап «БиБиМix» предполагал наигрывание музыкальной композиции клаксоном своего авто. Далее следовал практический этап, в ходе которого автолюбители должны были выполнить шесть упражнений: остановку и начало движения на подъеме; разворот в ограниченном пространстве; повороты на 90 градусов; змейку; движение и маневрирование задним ходом, а также въезд в бокс задним ходом и парковку авто и выезд с парковочного места. В ходе демонстрации практических навыков жюри оценивало точность выполнения заданий и время на прохождение трассы. За каждое нарушение начислялось дополнительное время в пять секунд. На творческом этапе АвтоParty участники должны были представить жюри оригинальное оформление своего автомобиля. На этом этапе оценивалась креативность оформления авто, его оригинальная презентация, наличие элементов принадлежности авто к предприятию, которое представляют конкурсанты. Завершающим этапом стала демонстрация знаний правил дорожного движения.По итогам всех этапов конкурса лучшим автоменом стал представитель АТО «ЦАТК» Иван Березин, а лучшей автоледи - Анна Дергелёва, сотрудница Дворца культуры.«Каждый из участников выступил достойно, – говорит Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г. Норильску. – Небольшое волнение было на автодроме, но это закономерно, поскольку любой конкурс предполагает соревновательность между участниками. Поразило то, с какой ловкостью выполняли упражнения некоторые женщины и некоторые мужчины. Интересно, что автомены чувствовали себя на автодроме более уверенно и старались выполнять задания на скорости, а автоледи, действовали более аккуратно и допускали меньше ошибок при выполнении упражнений. По статистике женщины попадают в аварии намного реже мужчин».Подобного рода конкурсы городу очень нужны, считает старший инспектор по пропаганде ОГИБДД, поскольку это популяризирует культуру вождения автомобиля, пропагандирует безопасное поведение на дороге и уважительное отношение к другим участникам дорожного движения.