Фото новости:

Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
19 сентября 2018, 16:18

Норильчанин перевел аферистам более 23 тысяч рублей, чтобы получить кредит.


Норильские полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал 22-летний парень.
Накануне молодой человек через интернет решил оформить кредит. С ним связались «специалисты» кредитной организации и сообщили, что ему одобрен кредит. Для оформления кредита необходимо оплатить комиссию в сумме 23 800 рублей. Заявитель перевел указанную сумму на указанный счет через платежный терминал, после чего мошенники перестали выходить на связь.
По данному факту сотрудники полиции отдела МВД России по г. Норильску проводят проверку.

Просмотров:107
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 19 сентября 2018 
19:12   Новичок мини-футбольного клуба «Норильский никель» будет играть за национальную сборную России. 18:57   Андрей Клишас вошел в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 25-летия принятия Конституции РФ.
17:56   В эту субботу в Норильске распахнет свои двери долгожданная «Школа доктора Айболита». 17:42   Исполнилось 80 лет со дня рождения прославленного норильского тренера по боксу Евгения Темина. «Заполярная правда» вместе с его родными и близкими почтила память выдающегося земляка.
17:22   У норильчан есть возможность заявить свой двор на участие в программе благоустройства на 2019 год. 17:02   Норильчане почтили память легендарного поэта и почетного гражданина города Норильска Юрия Бариева, ушедшего из жизни 20 лет назад.
17:01   «Норникель» объявил о старте очередного конкурса социальных проектов в рамках программы «Мир новых возможностей», направленной на поддержку интересных идей и инициатив от городских сообществ. 16:37   В Норильском колледже искусств прошел первый в этом учебном году концерт.
16:18   Норильчанин перевел аферистам более 23 тысяч рублей, чтобы получить кредит. 16:11   В Норильске определены лучшие автоледи и автомен. АвтоParty собрало и объединило любителей легковых авто.
15:49   Торговая сеть бытовой техники заплатила крупный штраф и неустойку за продажу в Норильске телевизора с дефектом экрана. 14:09   Медики, повара и охранники. Норильский центр занятости населения рассказал «Заполярке» о самых востребованных в городе профессиях.
13:31   Для освоения Арктики будут использовать умных роботов и искусственный интеллект. 13:25   Кадровиков муниципальных структур обяжут отслеживать родственные связи среди сотрудников.
13:03   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр. 12:52   В Норильске началось формирование молодежного парламента нового созыва. Попасть в его состав может любой норильчанин до 30 лет.
12:49   Флот ЕРП доставляет экспортные грузы. Лес из Дудинки отправляют в Египет. 11:12   В Норильске завершаются работы по озеленению города.
10:40   Норильчанин перевел на счет мошенников более 24 тысяч рублей. 10:34   В Норильске стартовало профилактическое мероприятие «Нелегал».

 18 сентября 2018 
22:16   В Норильске объявлен конкурс на разработку плана городской среды Готовый мастер-план представят общественности Норильска в 2019 году 16:50   Краевая инспекция труда проведет прием граждан в Норильске.
16:39   20 сентября стартует эстафета огня зимней Универсиады-2019. 16:06   В «Родине» стартует новый сезон проекта «Мировое искусство на большом экране».
16:03   «Экскаватор-уничтожитель снова в деле!». В норильских соцсетях активно обсуждают снос недостроенных зданий на ул. 50 лет Октября. 15:38   В Норильске идет строительство современного полигона для размещения отходов. Природоохранный объект стоимостью более двух млрд рублей возводит Заполярный филиал «Норникеля».
15:23   Депутаты Заксобрания сегодня приняли в окончательном чтении законопроект о предоставлении льгот жителям Красноярского края предпенсионного возраста. 14:58   В Норильске вовсю идет снос девятиэтажного дома на ул. 50 лет Октября.
12:54   Красноярский край поставил новый рекорд по госдолгу. 11:03   Александр Усс официально станет губернатором края 21 сентября.
10:45   «Норникель» объявил о старте очередного конкурса социальных проектов, направленного на поддержку общественных инициатив. 09:53   Реализацию проекта создания комплекса отдыха в районе Оганера обсудили на «Кухне городских идей».

 17 сентября 2018 
18:52   Норильские полицейские изъяли у местного жителя синтетическое наркотическое средство. 18:46   Завершился десятидневный пленэр «Норильский альбом: осеннее со-творение», посвященный 65-летию нашего города.
18:22   16 сентября на 88-м году жизни скончался заслуженный строитель РСФСР, кавалер ордена Ленина, двух орденов Трудового ... 18:15   Штрафы нарушителей ПДД пойдут в дорожный фонд.
18:11   Норильск фигурирует в списке пострадавших районов края, где сорван капремонт. 17:37   Заслуженные награды и признания получили лучшие линейные руководители предприятий «Норникеля». Церемония награждения прошла во Дворце культуры компании.
17:21   Дозвониться в норильскую детскую поликлинику станет легче. На помощь приходит IP-телефония. 17:11   В Норильске завершается очередной этап исследования состояния рек Амбарной и Далдыкан. Ученых-гидробиологов из красноярского НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов пригласил «Норникель».
16:34   В 3-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде поделил очки с командой "БЛиК" (Нефтеюганск) – 3:2 и 2:4. 16:28   В Норильске определился обладатель Кубка «Заполярной правды» по футболу.
15:32   Погоня на ночной дороге. Водителя «жигулей» без прав задержали госавтоинспекторы Норильска. 15:20   В Норильске на перекрестке сбили женщину. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают госавтоинспекторы.
15:17   Норильск будет сотрудничать с городами Финляндии, Канады и США. Наш город представили на Конференции Ассоциации мэров зимних городов мира. 14:36   Талантливые дети из Дудинки и поселка Носок сельского поселения Караул вернулись с Черноморского побережья.
13:38   В Норильске инспекторы ГИБДД презентовали школьникам социальный проект «Перекресток безОпасности!». 13:28   «Норникель» принимает активное участие в XXIX Международном конгрессе по обогащению полезных ископаемых IMPC 2018.
13:28   На газонах Норильска прибавилось зеленых кустарников. Очередной, скорее всего, последний в этом сезоне городской субботник прошел в минувшую субботу.

 15 сентября 2018 
12:36   Красноярская краевая филармония проведет в Норильске самый северный фестиваль.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх