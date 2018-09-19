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19 сентября 2018, 16:18



Норильчанин перевел аферистам более 23 тысяч рублей, чтобы получить кредит.

Накануне молодой человек через интернет решил оформить кредит. С ним связались «специалисты» кредитной организации и сообщили, что ему одобрен кредит. Для оформления кредита необходимо оплатить комиссию в сумме 23 800 рублей. Заявитель перевел указанную сумму на указанный счет через платежный терминал, после чего мошенники перестали выходить на связь. По данному факту сотрудники полиции отдела МВД России по г. Норильску проводят проверку.

Просмотров:107 Норильские полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал 22-летний парень.Накануне молодой человек через интернет решил оформить кредит. С ним связались «специалисты» кредитной организации и сообщили, что ему одобрен кредит. Для оформления кредита необходимо оплатить комиссию в сумме 23 800 рублей. Заявитель перевел указанную сумму на указанный счет через платежный терминал, после чего мошенники перестали выходить на связь.По данному факту сотрудники полиции отдела МВД России по г. Норильску проводят проверку.