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19 сентября 2018, 16:37



В Норильском колледже искусств прошел первый в этом учебном году концерт.

Такие концерты для студентов НКИ важны не только потому, что каждый выход на сцену - это бесценный опыт для них как для артистов, но еще и потому, что большинство после окончания учебного заведения получат квалификацию "преподаватель". Кстати, в колледже искусств работает "сектор педагогической практики", куда могли записаться школьники, впечатленные выступлениями и желающие научиться играть на музыкальных инструментах. Вот такое взаимовыгодное сотрудничество.

Просмотров:131 Студенты продемонстрировали мастерство игры на скрипке, виолончели, рояле, баяне, флейте и умение владеть своим голосом. Зрителями стали ученики начальных классов гимназии № 5. Программа была составлена таким образом, чтобы первоклашки не заскучали, а искренне заинтересовались искусством - ребята не только слушали и смотрели, но и отвечали на вопросы, отгадывали загадки, вместе со студентами фольклорного отделения «поиграли в Трифона». Весело и интересно было всем. И полезно.Такие концерты для студентов НКИ важны не только потому, что каждый выход на сцену - это бесценный опыт для них как для артистов, но еще и потому, что большинство после окончания учебного заведения получат квалификацию "преподаватель". Кстати, в колледже искусств работает "сектор педагогической практики", куда могли записаться школьники, впечатленные выступлениями и желающие научиться играть на музыкальных инструментах. Вот такое взаимовыгодное сотрудничество.