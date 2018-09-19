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19 сентября 2018, 17:01



«Норникель» объявил о старте очередного конкурса социальных проектов в рамках программы «Мир новых возможностей», направленной на поддержку интересных идей и инициатив от городских сообществ.

Конкурс соцпроектов стартовал 17 сентября, заявки на участие в нем можно подать до 1 ноября. Старт «Инноваций» с марафоном «Арктик-ПРО» - 24 сентября. Социальные предприниматели, заявившиеся в направлении «Развитие», включатся в работу в октябре. Самый массовый конкурс - конкурс социальных проектов - рассчитан на некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, на корпоративных волонтеров компании. Его грантовый фонд - 125 млн руб.; из них на поддержку общественных инициатив Норильска и Таймыра предусмотрено 60 миллионов рублей. В ноябре и декабре 2018 года проекты рассмотрят эксперты, перед Новым годом на сайте компании появятся списки победителей. Время реализации идей, которые сейчас только формируются: 1 марта 2019 года - 1 марта 2020 года. В конкурсе по-прежнему 8 номинаций: по созданию и реконструкции общественных пространств, формированию экологической культуры, развитию физкультуры и спорта, сохранению и возрождению культурного наследия, расширению спектра услуг НКО и др. Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие - Общество - Мир новых возможностей». «Заявить об идее, обосновать цели, сформулировать, к чему ты стремишься, - большое умение, на это готовы наиболее активные, организованные, самостоятельные, думающие норильчане. Программа «Мир новых возможностей» - пример социального инвестирования, на которое «Норникель» делает большую ставку в своей социальной политике. Проекты делаются для города и ради города, и наша задача - сделать так, чтобы не только больше людей об этом знали, но и больше в них участвовали», - отметила Наталья Дунаева. Что касается социальных предпринимателей, для них через месяц начнутся обучающие семинары. Наиболее перспективные бизнес-проекты получат значительную финансовую поддержку от «НН» - беспроцентные возвратные кредиты. Обучившиеся новым практикам смогут развивать на территориях присутствия компании собственные социальные проекты в любых сферах - экологической, образовательной, досуговой и других. В этом году 3 бизнес-идеи из 12 получили финансирование на общую сумму около 11 миллионов рублей.

Просмотров:103 Программа «Мир новых возможностей» довольно обширна и включает три компонента: «Партнерство» (конкурс социальных проектов от некоммерческих организаций), «Инновации» (поддержка талантливой технической молодежи и школьников) и «Развитие» (социальное предпринимательство). «По оценке специалистов, программа вполне успешна и потому каких-то особых изменений в ней не предвидится. Планируем реализовывать ее в том же формате и в тех же направлениях. Новшества носят чисто технический характер, в рамках работы над совершенствованием программы», - рассказала начальник управления благотворительных проектов ЗФ «НН» Наталья Дунаева.Конкурс соцпроектов стартовал 17 сентября, заявки на участие в нем можно подать до 1 ноября. Старт «Инноваций» с марафоном «Арктик-ПРО» - 24 сентября. Социальные предприниматели, заявившиеся в направлении «Развитие», включатся в работу в октябре.Самый массовый конкурс - конкурс социальных проектов - рассчитан на некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, на корпоративных волонтеров компании. Его грантовый фонд - 125 млн руб.; из них на поддержку общественных инициатив Норильска и Таймыра предусмотрено 60 миллионов рублей. В ноябре и декабре 2018 года проекты рассмотрят эксперты, перед Новым годом на сайте компании появятся списки победителей. Время реализации идей, которые сейчас только формируются: 1 марта 2019 года - 1 марта 2020 года.В конкурсе по-прежнему 8 номинаций: по созданию и реконструкции общественных пространств, формированию экологической культуры, развитию физкультуры и спорта, сохранению и возрождению культурного наследия, расширению спектра услуг НКО и др. Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие - Общество - Мир новых возможностей».«Заявить об идее, обосновать цели, сформулировать, к чему ты стремишься, - большое умение, на это готовы наиболее активные, организованные, самостоятельные, думающие норильчане. Программа «Мир новых возможностей» - пример социального инвестирования, на которое «Норникель» делает большую ставку в своей социальной политике. Проекты делаются для города и ради города, и наша задача - сделать так, чтобы не только больше людей об этом знали, но и больше в них участвовали», - отметила Наталья Дунаева.Что касается социальных предпринимателей, для них через месяц начнутся обучающие семинары. Наиболее перспективные бизнес-проекты получат значительную финансовую поддержку от «НН» - беспроцентные возвратные кредиты. Обучившиеся новым практикам смогут развивать на территориях присутствия компании собственные социальные проекты в любых сферах - экологической, образовательной, досуговой и других. В этом году 3 бизнес-идеи из 12 получили финансирование на общую сумму около 11 миллионов рублей.