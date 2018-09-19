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19 сентября 2018, 17:02



Норильчане почтили память легендарного поэта и почетного гражданина города Норильска Юрия Бариева, ушедшего из жизни 20 лет назад.

На трех встречах памяти школьники узнали не только историю жизни и творчества поэта, но и сами услышали песни композитора Бориса Вершинина на стихи Юрия Бариева, а также познакомились с выставкой его поэтических изданий и публикаций «Я знаю, как звезда кричит». А после просмотра кадров архивной хроники сами вслух прочли творения поэта. Завтра, 20 сентября, встречи в библиотеке, посвященные памяти Юрия Бариева, продолжатся. На литературный час, который начнется в 13.00, ждут и ребят из родной для поэта 4-й гимназии. Пригласили и старожилов города, которые хорошо знали Юрия Бариева. В день его памяти они побывали у дома на Севастопольской, 7Б, на котором установлена мемориальная доска в честь нашего выдающегося земляка. Возложили и цветы на погосте Голиково, где благодаря совместной заботе родственников поэта и Централизованной библиотечной системы с помощью благотворителей завершается реконструкция мемориала почетного гражданина города Норильска Юрия Бариева.

Просмотров:110 Публичная библиотека провела в день памяти поэта литературные часы со старшеклассниками 1-й гимназии. Ребятам рассказали, что Юрий Бариев с детства писал стихи, первым из норильчан был принят в Союз писателей России. Он много публиковался в «Заполярной правде», руководил при редакции городским литературным объединением, в конце 1990-х учредил Союз писателей Таймыра. Признанный лидер поэтов разных поколений, он был и редактором-составителем уникального сборника норильской поэзии «Гнездовье вьюг», принимал участие в создании антологии поэзии Красноярья «На поэтическом меридиане». Академик Дмитрий Лихачев высоко оценил его перевод «Слова о полку Игореве», который вышел отдельной книгой в библиотеке «Норильского никеля».На трех встречах памяти школьники узнали не только историю жизни и творчества поэта, но и сами услышали песни композитора Бориса Вершинина на стихи Юрия Бариева, а также познакомились с выставкой его поэтических изданий и публикаций «Я знаю, как звезда кричит». А после просмотра кадров архивной хроники сами вслух прочли творения поэта.Завтра, 20 сентября, встречи в библиотеке, посвященные памяти Юрия Бариева, продолжатся. На литературный час, который начнется в 13.00, ждут и ребят из родной для поэта 4-й гимназии. Пригласили и старожилов города, которые хорошо знали Юрия Бариева. В день его памяти они побывали у дома на Севастопольской, 7Б, на котором установлена мемориальная доска в честь нашего выдающегося земляка. Возложили и цветы на погосте Голиково, где благодаря совместной заботе родственников поэта и Централизованной библиотечной системы с помощью благотворителей завершается реконструкция мемориала почетного гражданина города Норильска Юрия Бариева.