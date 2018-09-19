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19 сентября 2018, 17:22



У норильчан есть возможность заявить свой двор на участие в программе благоустройства на 2019 год.

«Сейчас у каждого есть возможность при минимальных вложениях благоустроить двор, - заявляет Евгений Войник, начальник УЖКХ Норильска. - Ни для кого не секрет, что во многих дворах есть проблемы как минимум с асфальтовым покрытием. И есть два варианта, как ситуацию исправить: провести собрание собственников, самостоятельно определить источник финансирования, распределить общую стоимость работ между собственниками и выполнить все работы самостоятельно. Второй вариант - принять участие в муниципальной программе, и, если будет принято решение о благоустройстве дворовых территорий по минимальному перечню, в который входит асфальтировка, установка светодиодных светильников и малых архитектурных форм (скамейки, урны), в этом случае доля собственников составит всего 2%, остальное будет выполнено за счет средств программы, в которую входят краевые и федеральные средства». Если говорить о расширенном благоустройстве придомовой территории - спортивная или детская площадка, озеленение, то доля собственников в этом случае составит 20%, отмечает Евгений Войник. В программе предусмотрена и возможность организации парковки, но Норильск застроен достаточно плотно, поэтому дворов, подходящих по площади под парковку, не так много. В приемной каждой управляющей компании можно получить полную информацию об алгоритме действий. Вообще же жильцам дома придется принять участие в голосовании. Для того чтобы двор вошел в перечень благоустраиваемых в рамках программы, необходимо, чтобы свое мнение высказали 50% собственников + один голос. Из числа проголосовавших большинство должно быть «за» участие в программе. Заявочная кампания проходит до 15 ноября, за это время у норильчан будет возможность определиться со своими пожеланиями.

Просмотров:99 Открыт очередной этап приема заявок по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды», которая действует на территории Норильска уже второй год. В рамках этой программы только этим летом были заасфальтированы и облагорожены 23 дворовые территории. Работы уже завершены и прошли процедуру приемки администрацией и общественной комиссией. На следующий год на эти цели в бюджет заложено 30 миллионов рублей, поэтому каждый норильский двор может войти в список кандидатов на благоустройство, горожанам достаточно проявить минимум активности.«Сейчас у каждого есть возможность при минимальных вложениях благоустроить двор, - заявляет Евгений Войник, начальник УЖКХ Норильска. - Ни для кого не секрет, что во многих дворах есть проблемы как минимум с асфальтовым покрытием. И есть два варианта, как ситуацию исправить: провести собрание собственников, самостоятельно определить источник финансирования, распределить общую стоимость работ между собственниками и выполнить все работы самостоятельно. Второй вариант - принять участие в муниципальной программе, и, если будет принято решение о благоустройстве дворовых территорий по минимальному перечню, в который входит асфальтировка, установка светодиодных светильников и малых архитектурных форм (скамейки, урны), в этом случае доля собственников составит всего 2%, остальное будет выполнено за счет средств программы, в которую входят краевые и федеральные средства».Если говорить о расширенном благоустройстве придомовой территории - спортивная или детская площадка, озеленение, то доля собственников в этом случае составит 20%, отмечает Евгений Войник. В программе предусмотрена и возможность организации парковки, но Норильск застроен достаточно плотно, поэтому дворов, подходящих по площади под парковку, не так много.В приемной каждой управляющей компании можно получить полную информацию об алгоритме действий. Вообще же жильцам дома придется принять участие в голосовании. Для того чтобы двор вошел в перечень благоустраиваемых в рамках программы, необходимо, чтобы свое мнение высказали 50% собственников + один голос. Из числа проголосовавших большинство должно быть «за» участие в программе.Заявочная кампания проходит до 15 ноября, за это время у норильчан будет возможность определиться со своими пожеланиями.