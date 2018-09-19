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19 сентября 2018, 17:42



Исполнилось 80 лет со дня рождения прославленного норильского тренера по боксу Евгения Темина. «Заполярная правда» вместе с его родными и близкими почтила память выдающегося земляка.

О замечательном мастере бокса Евгении Темине, который подготовил более 20 мастеров спорта и навечно вписал свое имя в летопись спортивных достижений Норильска, читайте в «Заполярной правде» 20 сентября. В материал вошли фотографии из архива семьи Теминых и воспоминания Альбины Теминой, жены выдающегося тренера, который в молодости тренировал в Днепропетровском горном институте в секции бокса будущую звезду эстрады Иосифа Кобзона.

Просмотров:91 Норильчане возложили цветы к его мемориалу на погосте Голиково, побывали и в Старом городе в Доме физической культуры, где Евгений Семенович более 30 лет руководил самой северной секцией бокса в России. На этом историческом здании десять лет назад была установлена мемориальная доска в честь выдающегося тренера, которого не стало в июле 1999 года.О замечательном мастере бокса Евгении Темине, который подготовил более 20 мастеров спорта и навечно вписал свое имя в летопись спортивных достижений Норильска, читайте в «Заполярной правде» 20 сентября. В материал вошли фотографии из архива семьи Теминых и воспоминания Альбины Теминой, жены выдающегося тренера, который в молодости тренировал в Днепропетровском горном институте в секции бокса будущую звезду эстрады Иосифа Кобзона.