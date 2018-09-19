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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:12 Новичок мини-футбольного клуба «Норильский никель» будет играть за национальную сборную России.
18:57 Андрей Клишас вошел в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 25-летия принятия Конституции РФ.
17:56 В эту субботу в Норильске распахнет свои двери долгожданная «Школа доктора Айболита».
17:42 Исполнилось 80 лет со дня рождения прославленного норильского тренера по боксу Евгения Темина. «Заполярная правда» вместе с его родными и близкими почтила память выдающегося земляка.
17:22 У норильчан есть возможность заявить свой двор на участие в программе благоустройства на 2019 год.
17:02 Норильчане почтили память легендарного поэта и почетного гражданина города Норильска Юрия Бариева, ушедшего из жизни 20 лет назад.
17:01 «Норникель» объявил о старте очередного конкурса социальных проектов в рамках программы «Мир новых возможностей», направленной на поддержку интересных идей и инициатив от городских сообществ.
16:37 В Норильском колледже искусств прошел первый в этом учебном году концерт.
16:18 Норильчанин перевел аферистам более 23 тысяч рублей, чтобы получить кредит.
16:11 В Норильске определены лучшие автоледи и автомен. АвтоParty собрало и объединило любителей легковых авто.
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