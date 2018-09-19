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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
19 сентября 2018, 17:56

В эту субботу в Норильске распахнет свои двери долгожданная «Школа доктора Айболита».


Цель «Школы доктора Айболита» - привлечь внимание горожан к судьбе брошенных домашних животных, воспитание ответственного отношения людей к тем, кого они приручают. В рамках «Школы доктора Айболита» запланированы встречи с заводчиками собак и кошек, ветеринарными врачами и волонтерами, которые своими силами пытаются решать проблему безнадзорных животных и у которых имеется богатый опыт по лечению, выхаживанию и социализации брошенок.
Также в школе можно будет получить нужную информацию по адаптации бывшего беспризорника в новом жилье; консультацию по его уходу, кормлению, содержанию и общению с другими домашними питомцами. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут воспользоваться социальной гостиницей для животных и на время пристроить своего питомца.
Первая встреча состоится в субботу, 22 сентября, в 13 часов в открытом пространстве «Тепло», на четвертом этаже Норильского молодежного центра (ул. Советская, 9а).
О пользе и необходимости стерилизации домашних животных расскажет горожанам ветеринарный врач Диляра Казакулова. После лекции в формате круглого стола большие и маленькие горожане смогут задать доктору вопросы о тонкостях и нюансах содержания домашних питомцев, первой медицинской помощи для них, о том, как сделать безопасным дом для своего любимца, и многое другое. Для самых маленьких будут работать различные интерактивные площадки.
Новый образовательный проект «Школа доктора Айболита» благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» реализует благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» «Норникеля».

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12:54   Красноярский край поставил новый рекорд по госдолгу. 11:03   Александр Усс официально станет губернатором края 21 сентября.
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 17 сентября 2018 
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18:22   16 сентября на 88-м году жизни скончался заслуженный строитель РСФСР, кавалер ордена Ленина, двух орденов Трудового ... 18:15   Штрафы нарушителей ПДД пойдут в дорожный фонд.
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17:21   Дозвониться в норильскую детскую поликлинику станет легче. На помощь приходит IP-телефония. 17:11   В Норильске завершается очередной этап исследования состояния рек Амбарной и Далдыкан. Ученых-гидробиологов из красноярского НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов пригласил «Норникель».
16:34   В 3-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде поделил очки с командой "БЛиК" (Нефтеюганск) – 3:2 и 2:4. 16:28   В Норильске определился обладатель Кубка «Заполярной правды» по футболу.
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 15 сентября 2018 
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