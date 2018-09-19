Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 сентября 2018, 17:56



В эту субботу в Норильске распахнет свои двери долгожданная «Школа доктора Айболита».

Также в школе можно будет получить нужную информацию по адаптации бывшего беспризорника в новом жилье; консультацию по его уходу, кормлению, содержанию и общению с другими домашними питомцами. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут воспользоваться социальной гостиницей для животных и на время пристроить своего питомца. Первая встреча состоится в субботу, 22 сентября, в 13 часов в открытом пространстве «Тепло», на четвертом этаже Норильского молодежного центра (ул. Советская, 9а). О пользе и необходимости стерилизации домашних животных расскажет горожанам ветеринарный врач Диляра Казакулова. После лекции в формате круглого стола большие и маленькие горожане смогут задать доктору вопросы о тонкостях и нюансах содержания домашних питомцев, первой медицинской помощи для них, о том, как сделать безопасным дом для своего любимца, и многое другое. Для самых маленьких будут работать различные интерактивные площадки. Новый образовательный проект «Школа доктора Айболита» благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» реализует благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» «Норникеля».

Просмотров:99 Цель «Школы доктора Айболита» - привлечь внимание горожан к судьбе брошенных домашних животных, воспитание ответственного отношения людей к тем, кого они приручают. В рамках «Школы доктора Айболита» запланированы встречи с заводчиками собак и кошек, ветеринарными врачами и волонтерами, которые своими силами пытаются решать проблему безнадзорных животных и у которых имеется богатый опыт по лечению, выхаживанию и социализации брошенок.Также в школе можно будет получить нужную информацию по адаптации бывшего беспризорника в новом жилье; консультацию по его уходу, кормлению, содержанию и общению с другими домашними питомцами. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут воспользоваться социальной гостиницей для животных и на время пристроить своего питомца.Первая встреча состоится в субботу, 22 сентября, в 13 часов в открытом пространстве «Тепло», на четвертом этаже Норильского молодежного центра (ул. Советская, 9а).О пользе и необходимости стерилизации домашних животных расскажет горожанам ветеринарный врач Диляра Казакулова. После лекции в формате круглого стола большие и маленькие горожане смогут задать доктору вопросы о тонкостях и нюансах содержания домашних питомцев, первой медицинской помощи для них, о том, как сделать безопасным дом для своего любимца, и многое другое. Для самых маленьких будут работать различные интерактивные площадки.Новый образовательный проект «Школа доктора Айболита» благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» реализует благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» «Норникеля».