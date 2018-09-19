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19 сентября 2018, 18:57



Андрей Клишас вошел в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 25-летия принятия Конституции РФ.

Состав организационного комитета утвержден соответствующим Распоряжением Президента Российской Федерации. Также в состав в оргкомитета вошли представители Конституционного Суда РФ, Государственной Думы, Правительства РФ и ряда высших учебных заведений.

Просмотров:64 Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас включен в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 25-летия принятия Конституции Российской Федерации.Состав организационного комитета утвержден соответствующим Распоряжением Президента Российской Федерации. Также в состав в оргкомитета вошли представители Конституционного Суда РФ, Государственной Думы, Правительства РФ и ряда высших учебных заведений.